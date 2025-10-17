Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

Donald Trump exige a Hamás que detenga los asesinatos en Gaza o “vamos a entrar y matarlos”

Trump aclaró que su mensaje no necesariamente implica que Estados Unidos intervendrá militarmente en la Franja de Gaza.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Hamás que detenga los asesinatos en Gaza, y amenazó que de no hacerlo “vamos a entrar y matarlos”.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos”, posteó en su red Truth Social.

Lo anterior, luego de que Hamás difundiera un vídeo de ejecuciones sumarias a presuntos colaboradores en plena calle en Ciudad de Gaza.

Trump dijo que no necesariamente EEUU ingresaría a Gaza

Sin embargo, horas después el mismo Trump aclaró que su mensaje no necesariamente implicaba que Estados Unidos intervendría militarmente en la Franja de Gaza.

“No dije quién entraría, pero alguien lo haría”, planteó, y añadió que “no seremos nosotros, no tendremos que hacerlo. La gente muy cercana lo hará con mucha facilidad, pero bajo nuestros auspicios”.

Por su parte, el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, llamó al movimiento islamista palestino a cesar la violencia contra los civiles en la Franja de Gaza. Dijo también que debe aprovechar la “oportunidad histórica” para alcanzar la paz y que se desarme “sin demora”.

De acuerdo con los reportes provenientes de Gaza, desde la retirada parcial de las fuerzas israelíes, gracias al acuerdo de alto el fuego propuesto por Estados Unidos, Hamás lanzó una ofensiva y ha ejecutado a presuntos colaboradores de Israel en la calle.

A principios de esta semana, Donald Trump había manifestado su apoyo a las ejecuciones de Hamás contra otros grupos en Gaza, y celebró que hubieran “eliminado a un par de pandillas que eran muy malas”.

“No me molestó mucho, para ser honesto”, manifestó el mandatario norteamericano en una rueda de prensa que realizó en la Casa Blanca.

Notas relacionadas

We Are Sudamerican Streamers
Opinión

We Are Sudamerican Streamers

El tiempo, como siempre, corrigió los excesos. La irrupción de YouTube democratizó la pantalla y dinamitó el monopolio del cable. Hoy, el video ya no se espera: se busca. Y no hay horarios, ni VJs; pero sí scrolls, algoritmos y fragmentos. En simple: MTV dejó de ser necesario cuando dejó de tener el control. Y el videoclip, ese hijo mimado de los 90, perdió peso cuando todos pudieron hacerlo, pero nadie supo cómo mirarlo.

Foto del Columnista Mauricio Jürgensen Mauricio Jürgensen