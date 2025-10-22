La polémica que se ha desatado en Italia por intento de cambiar el nombre de polideportivo Salvador Allende por el de Armani

Desde el partido de Meloni surgió la propuesta que ha causado gran controversia en la ciudad de Cinisello Balsamo, que recibió a un gran número de chilenos tras el golpe de Estado en 1973.

Una gran polémica se ha desatado en la ciudad Cinisello Balsamo, ubicada al norte de Italia, luego de que r4ealizara una propuesta para cambiar el nombre del polideportivo Salvador Allende por el del diseñador Giorgio Armani.

Dicha modificación busca homenajear a uno de los íconos del país europeo. Sin embargo, esta idea desencadenó una lluvia de críticas por parte del sector de izquierda, donde se acusa que es un intento de borrar la memoria del ex presidente de Chile.

De hecho, esto provocó que el pleno en el que se debía debatir la propuesta se tuviera que suspender, puesto que la instancia terminó a gritos y empujones entre los concejales, según informaron medios locales.

La idea de renombrar el recinto surgió desde el grupo municipal de los ultraderechistas Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con el objetivo de recordar al modista que falleció a comienzos de septiembre de este año.

La polémica que ha desatado en Italia el intento de cambio de nombre del polideportivo Salvador Allende por el de Giorgio Armani

Desde la oposición municipal de izquierdas han lamentado esta propuesta y acusaron los intentos de la corporación derechista como un acto de “revisionismo histórico”. En este sentido, la líder del Partido Demócrata local, Andrea Catania, aseguró que “es claramente de un intento de reescribir la historia escondida detrás del nombre de Armani”.

“Quien actualmente gobierna Cinisello demuestra que no conoce su pasado”, cuestionó, señalando que la decisión de nombrar el recinto en honor al ex mandatario chileno “no es una peculiaridad ideológica”, puesto que “cuenta una página de acogida y solidaridad, cuando en el año 1973 Cinisello abrió sus puertas a los refugiados chilenos que huían de la dictadura”.

En este marco, los partidos de centroizquierda emitieron un comunicado manifestando que “este no es el momento de dividir a nuestra comunidad empañando la historia de Cinisello, que en los 70 estuvo a la vanguardia de la acogida de tantos refugiados chilenos y de la afirmación de los valores de la democracia contra el golpe de Pinochet”.

Por su parte, el impulsor de la idea, Maurizio Colosimo, dijo al diario La Reppublica que Salvador Allende “es una persona muy respetable, pero el 90% de nuestro edificio se utiliza para el baloncesto y me parece que el valor del trabajo de Giorgio Armani es indudable, no solo en el mundo de la moda, sino también en el del deporte y el baloncesto en particular”.