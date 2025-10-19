VIDEO – Robo de joyas en el Louvre: captan momento exacto en que uno de los ladrones habría forzado vitrina

Las imágenes del robo ponen en cuestión la seguridad del museo más visitado del mundo, que recibió 8,7 millones de visitantes el año pasado. El incidente obligó al Louvre a cerrar excepcionalmente durante toda la jornada.

Imágenes captadas por visitantes con sus celulares muestran el preciso instante en que uno de los delincuentes que asaltó el Louvre este domingo fuerza las vitrinas de la galería Apolo.

El registro, que circula en redes sociales, muestra la manera en que el sujeto sustrajo joyas históricas en pleno horario de apertura del museo parisino.

En las grabaciones difundidas, además, se aprecia que los sujetos estuvieron vestidos como trabajadores de construcción, portando chalecos amarillos reflectantes, mientras manipulan las vitrinas que resguardan las joyas de la colección napoleónica y de la corona francesa.

Los detalles del robo

El asalto ocurrió a las 09:30 horas locales, momentos después de que el museo abriera sus puertas. Los cuatro ladrones llegaron por dirección sur del edificio —con vista al río Sena— en dos motocicletas y un camión equipado con montacargas. Utilizaron este último para ascender al primer piso y acceder a la galería Apolo, tras romper el cristal de una ventana con un disco de corte.

Los videos captados por turistas que se encontraban en la sala evidencian el modus operandi de los delincuentes, a quienes las autoridades califican como “profesionales”.

Los ministros franceses del Interior, Laurent Núñez, y de Cultura, Rachida Dati, señalaron que actuaron sin violencia y no hubo heridos durante el incidente.

Según informó la fiscal de París, Laure Beccuau, los ladrones inicialmente sustrajeron nueve joyas de “valor patrimonial e histórico incalculable”. Sin embargo, durante su huida perdieron una pieza: la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que contiene 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. La joya resultó dañada.

Las imágenes del robo ponen en cuestión la seguridad del museo más visitado del mundo, que recibió 8,7 millones de visitantes el año pasado. El incidente obligó al Louvre a cerrar excepcionalmente durante toda la jornada.

El último robo registrado en este museo se produjo en 1998, cuando se sustrajo un cuadro del pintor francés Camille Corot que nunca apareció. El más famoso ocurrió en 1911, cuando un obrero italiano robó La Gioconda, que fue recuperada en 2013.