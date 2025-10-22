Trump y Putin cancelan reunión por guerra en Ucrania: las razones y la respuesta del líder ruso

La esperada reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, fue suspendida luego de que Moscú rechazara la propuesta de un alto el fuego inmediato en Ucrania. La decisión frena los esfuerzos de Washington por impulsar un acuerdo que de cierre a más de tres años de guerra.

Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó a Reuters que “no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato“, tras una “llamada productiva” entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov. Ambos diplomáticos optaron por no sostener una reunión en persona.

Trump había anunciado la semana pasada que planeaba reunirse con Putin en Hungría para intentar “poner fin” al conflicto. Sin embargo, el Kremlin se ha mostrado inflexible en sus exigencias: que Ucrania ceda más territorio, renuncie de forma permanente a ingresar a la OTAN y acepte estrictos límites a su ejército y al apoyo militar occidental. Lavrov insistió el martes en que cualquier acuerdo de paz debe abordar “las raíces del problema”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que no existe aún una fecha para una cumbre y que se requiere una “preparación seria”. “Ni el presidente Trump ni el presidente Putin dieron fechas exactas“, afirmó. Consultado sobre un posible calendario, agregó: “No, no hay ningún entendimiento“.

Mientras tanto, los aliados europeos de Kiev urgieron a la Casa Blanca a mantener una postura firme. En una declaración conjunta, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea “apoyan firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben cesar inmediatamente y que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones”.

Putin supervisa ejercicios con armas nucleares tras suspensión de reunión con Trump

Tras darse a conocer la noticia, el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer esta jornada la supervisión del presidente ruso Vladimir Putin de ejercicios de fuerzas nucleares estratégicas. La jornada también contó con el despliegue de misiles balísticos de largo alcance y simulacros coordinados por tierra, mar y aire.

El Kremlin destacó a través de un comunicado que todos los objetivos del ejercicio fueron completados satisfactoriamente y que los simulacros “verifican el nivel de preparación de los mandos militares y las competencias del personal operativo en la organización y control de las fuerzas subordinadas“.

De tal manera, durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron más de 400 drones y casi 30 misiles de largo alcance, incluidos misiles balísticos e hipersónicos. Al menos seis muertos y varios heridos fueron reportados luego de que varios lograran impactar en zonas residenciales de Kiev, en una nueva demostración de lo lejos que está por terminar actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania.