La condición de Putin a Ucrania para poner fin a la guerra

Trump, ante las consultas, decidió no abordar la petición de su homólogo ruso, pero sí entregó un mensaje respecto a la comunicación que sostuvo el jueves con Putin, a través de su red social, Truth Social.

En medio de las tratativas llevadas adelante por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin puso una nueva condición para dar fin al conflicto bélico.

Según reportó The Washington Post, el líder de la nación rusa exigió la “entrega total” de Donetsk, región clave en la defensa del país dirigido por Volodomir Zelensky y que hoy es controlada en un 70% por el ejército ruso.

A cambio, Putin estaría dispuesto a regresar a control ucraniano dos regiones que han sido tomadas por sus fuerzas militares en el contexto de la guerra. Se trata de Zaporiyia y Jersón, según informó el medio estadounidense.

Si bien Putin ya había expresado en los meses anteriores su intención de hacerse de Donetsk, esta es primera vez que lo menciona en la negociación que media Trump entre ambas naciones.

Zelensky, por su parte, se ha negado en reiteradas ocasiones en ceder dicho territorio debido a que es clave en la defensa de Ucrania a nivel militar.

“¡Es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo! Ya se ha derramado suficiente sangre”, escribió el líder norteamericano.

Como ya se había anunciado el mismo día de la comunicación entre ambos líderes, Trump sostendrá una reunión presencial con Putin en Budapest, Hungría, en la cuál espera “terminar con la guerra”.