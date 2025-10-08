VIDEO – La marcha en Brasil para exigir la amnistía de Bolsonaro: podría beneficiar a más de 700 personas

Cientos de simpatizantes del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunieron en una marcha para exigir una amnistía “amplia, general e irrestricta” para el líder de ultraderecha y otros condenados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La medida beneficiaría a más de 700 personas involucradas en el caso.

Concentrados frente a la Biblioteca Nacional, los manifestantes avanzaron hasta el Parlamento brasileño, coreando consignas como “¡Vuelve, Bolsonaro!” y “¡Amnistía, ya!”, defendiendo al ex mandatario que cumple prisión domiciliaria desde agosto.

Bolsonaro fue condenado por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por liderar, con apoyo de antiguos ministros y mandos militares, un plan para impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En medio de las movilizaciones, el hijo del ex presidente y senador, Flávio Bolsonaro, arengó a los presentes desde un bus con altoparlantes: “Así como él no agachó la cabeza, nosotros no vamos a hacerlo. Ustedes son participantes activos de un acto más por la amnistía. Estamos a un paso de conseguir su aprobación“.

El Partido Liberal (PL), liderado por Bolsonaro, impulsa en el Congreso en una amnistía que beneficiaría tanto al ex presidente como a los más de 700 condenados por los ataques del 8 de enero de 2023, día en que miles de los seguidores del ex mandatario irrumpieron en las sedes de los tres poderes para intentar revertir los resultados electorales junto con presionar por una intervención militar.

En medio de la marcha, se observaron carteles que también apoyaban al presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Bolsonaro, quien en agosto impuso aranceles del 50% a Brasil bajo la justificación que la justicia brasileña realizaba una “caza de brujas” contra el ex mandatario.

Sin embargo, abrió una puerta de negociación tras un breve encuentro con Lula en al Asamblea General de la ONU y posteriormente una llamada: “Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países. Seguiremos conversando y nos reuniremos próximamente, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Disfruté mucho de la conversación. ¡A nuestros países les irá muy bien juntos!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.