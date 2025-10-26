Elecciones en Argentina: coalición de Milei triunfa a nivel nacional y logra victoria histórica en Buenos Aires

Con el 92% escrutado, La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias y protagonizó la gran sorpresa al ganar en Buenos Aires, donde el peronismo había triunfado por 13 puntos en septiembre. La participación fue la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

El presidente argentino Javier Milei consolidó este domingo una contundente victoria en las elecciones legislativas con su coalición La Libertad Avanza (LLA) alcanzando el 40,84% de los votos a nivel nacional frente al 24,50% del frente peronista Fuerza Patria, según los datos oficiales con el 92% de las mesas escrutadas.

El oficialismo argentino logró imponerse en 16 provincias: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y La Rioja.

El resultado representa un espaldarazo ciudadano al presidente libertario, quien enfrentaba esta prueba electoral en medio de críticas por el duro ajuste económico implementado durante su gestión y tras la derrota de las pasadas elecciones de la provincia de Buenos Aires.

La elección legislativa se renovó casi la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 bancas), en unos comicios que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado este miércoles como “más importantes que las presidenciales de 2027”.

La sorpresa en Buenos Aires y baja participación

La victoria del oficialismo en la provincia de Buenos Aires se posicionó como la gran sorpresa de la noche electoral.

En ese distrito, el más poblado del país, el peronismo había triunfado con más de 13 puntos de diferencia en las elecciones provinciales de septiembre. En esta oportunidad, La Libertad Avanza logró revertir el resultado e imponerse por apenas un punto.

La otra sorpresa de la jornada fue la histórica baja participación. Pese a que 35,9 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, solo el 67,5% del padrón acudió a las urnas.

Con ello, Argentina registró la participación electoral más baja desde el retorno a la democracia en 1983.