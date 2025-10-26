Elecciones legislativas en Argentina: las claves para entender por qué Milei se juega su futuro político

El ministro Luis Caputo resaltó la trascendencia de las elecciones en medio de una crisis cambiaria ligada al respaldo financiero condicionado de EE. UU. a Milei.

Argentina renovará este domingo 26 de octubre la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en unas elecciones legislativas.

Estos comicios han adquirido una importancia inusual, ya que se han convertido en una especie de referéndum sobre la gestión del presidente argentino Javier Milei, con la participación de Estados Unidos en la mira y evaluando la influencia del peronismo a 80 años de su fundación.

Un total de 35,9 millones de personas están habilitadas para votar este domingo, eligiendo 24 senadores nacionales que representarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Asimismo, los votantes seleccionarán 127 diputados nacionales, que es la mitad de la Cámara Baja, correspondientes a los 24 distritos del país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la importancia de estas elecciones, afirmando que eran “más relevantes que las presidenciales de 2027”, en un contexto de alta volatilidad del peso argentino.

Esto debido a que el país enfrenta una crisis cambiaria vinculada al llamado “abrazo de oso”, que sería el respaldo financiero prometido por Donald Trump a Milei, condicionado al triunfo del líder libertario en los comicios legislativos.

“El mundo está mirando estas elecciones, quiere ver que nuestra gente revalida este curso”, dijo Caputo.

Según lo informado, el apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina incluiría un intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares, una línea de crédito adicional de 20.000 millones a través de bancos privados y la participación del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario del país.

Una característica distintiva de estos comicios es que, por primera vez, se emplea la boleta única de papel, que incluye todas las listas de candidatos en un solo formato.

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que resulta opcional para quienes tienen 16 o 17 años, así como para los mayores de 70.