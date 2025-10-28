VIDEOS – Huracán Melissa avanza a Jamaica como el más potente en su historia y afectaría a 1,5 millones: los registros por dentro

Tres personas ya han fallecido en los preparativos en Jamaica mientras el huracán se desplaza lentamente con vientos que superan los 280 km/h.

El huracán Melissa sigue su avance hacia Jamaica mientras sigue ganando fuerza, lo que lo convierte en un ciclón “extremadamente peligroso” capaz de provocar graves riesgos para 1,5 millones de personas, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. La institución calificó al huracán con la categoría 5 —la más alta—, con sus vientos superando los 280 km/h.

“¡Adopten medidas ya para conservar la vida!“, reclamó el CNH, instando a los ciudadanos de Jamaica a permaneces guarecidos hasta que haya pasado el temporal de lluvias y viento, con el huracán Melissa tocando tierra en las próximas horas. Autoridades del país han confirmado la muerte de al menos tres personas por caída de árboles en sus preparativos.

La tripulación de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como “Cazadores de Huracanes“, voló a través de él para recopilar datos vitales, dejando registros de la pared interior del ojo del huracán.

La trayectoria de Melissa no solo amenaza a Jamaica, sino a otros países del Caribe. Haití y Republica Dominicana han sufrido cuatro fallecimientos en total por condiciones similares pese a no ser parte del epicentro del incidente meteorológico. Cuba también ha activado alertas.

Expertos ven “probable” que se produzcan derrumbes importantes en territorio jamaiquino, especialmente en zonas elevadas, donde las rachas de viento podrían aumentar su fuerza hasta un 30%. Desde 1988 que un huracán tan poderoso no amenazaba a Jamaica, siendo en esa oportunidad el Gilbert.

El caso actual presenta incluso mayores dificultades debido a la lenta velocidad de desplazamiento de Melissa. “No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco“, dijo el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, mientras la isla se prepara para impactos que serán devastadores y se realizan operaciones de evacuación del lugar.