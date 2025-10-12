VIDEOS – Los registros que dejaron fuertes lluvias en México: al menos 44 muertos y miles de afectados

Son 139 en total los municipios afectados, aunque los fallecidos se reportaron entre cuatro de ellos.

Durante esta jornada el Gobierno de México actualizó la cifra de fallecidos, que asciende a 44, por las fuertes lluvias que azotaron al país durante los últimos días, dejando miles de damnificados junto a graves afectaciones en 139 municipios.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó a través de un comunicado que los 44 fallecimientos fueron reportados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18). La entidad aseguró trabajar “de manera ininterrumpida” en los 139 municipios donde se presentaron las “mayores afectaciones“.

Respecto a las personas desaparecidas, la CNCP indicó en su comunicado que se mantienen las labores de búsqueda, además del apoyo correspondiente a las familias. Anteriormente se habían reportado 27 desaparecidos.

Veracruz, en la zona del Golfo de México, es uno de los estados más afectados, con fuertes inundaciones en ciudades como Poza Rica, ciudad reconocida por actividad petrolera. La urbe es además la más grande y poblada de la zona norte de la entidad veracruzana.

A través de su cuenta de X, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que este domingo se encontrará visitando Puebla, Veracruz e Hidalgo, mientras que el lunes irá a Querétaro y San Luis Potosí. “A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad sino nuestro apoyo, y a las personas que aún no encuentran a sus familiares les pido por favor que llamen al 079 (línea telefónica habilitada por la emergencia)”, afirmó la mandataria.

Las fuertes lluvias se dan en medio de la temporada de huracanes de México, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Las precipitaciones cayeron del 6 al 9 de octubre derivado de los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, en confluencia con sistemas en el Golfo de México, dejando más de 1.800 milímetros de lluvia en los cinco estados antes mencionados.