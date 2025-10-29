La guerra vuelve acechar a Gaza: al menos 91 palestinos muertos, incluyendo 24 niños, tras bombardeos de Israel

La zona centro de la Franja de Gaza fue la más afectada con al menos 42 fallecidos, con campos de refugiados alcanzados.

La Franja de Gaza ve como el acuerdo del alto el fuego se va debilitando. Una serie de bombardeos por parte de Israel dejó al menos 91 muertos, incluyendo 24 niños y 7 mujeres, según informaron fuentes médicas y de la Defensa Civil Palestina. La ofensiva inició durante la tarde del martes hasta las primeras horas de este miércoles.

Los ataques, extendidos de norte a sur del enclave, fueron ordenados por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien acusó a Hamás de violar el fuego vigente desde hace más de dos semanas luego de que la organización paramilitar entregara restos que pertenecían a un rehén cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

El punto más castigado por los bombardeos de Israel fue el centro de la Franja de Gaza, que registró al menos 42 fallecidos, muchos de ellos tras ataques con drones sobre el campo de refugiados de Nuseirat. De la misma manera, el Ejército israelí bombardeó diversas tiendas de campañas que albergaban a desplazados de diversas zonas, así como también lugares públicos como la plaza municipal de Deir Al Balaj, donde cinco personas perdieron la vida.

En la Ciudad de Gaza, donde muchos habitantes regresaron tras el alto el fuego, se contabilizaron al menos 28 muertos, la mayoría en ataques contra viviendas familiares. En el sur, las autoridades locales reportaron 18 víctimas fatales, entre ellos cinco personas que viajaban en un vehículo civil bombardeado cerca de Jan Yunis.

Además de la polémica por la entrega de rehenes, Israel también justificó la ofensiva al denunciar que milicianos palestinos atacaron a sus soldados en Rafah, provocando la muerte de un militar israelí. Hamás, por su parte, negó dicha situación. Con el alto al fuego pendiendo de un hilo, la tensión en el territorio vuelve a reavivarse, instalando la incertidumbre en la Franja de Gaza.