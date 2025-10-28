Confusión en el intercambio: Hamás entrega restos de cuerpo que ya había sido enterrado en Israel y la polémica por sus ubicaciones

El error reactivó las tensiones entre Israel y Hamás, en medio de la disputa por la recuperación de los cuerpos de los cautivos.

Los restos mortales entregados por el grupo terrorista Hamás a última hora del lunes no corresponde a ningún cuerpo de los 13 rehenes israelíes fallecidos que aún permanecen en Gaza, según reportan medios locales citando al Instituto Nacional Forense del Ministerio de Salud de Israel. Dichas versiones dicen que los restos serían de una persona cuya devolución se había producido previamente y que ya había sido enterrada en Israel.

De acuerdo al Times of Israel, los restos entregados corresponden a Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza en diciembre de 2023, en menos de dos meses después de su secuestro durante el ataque de Hamás. La familia de Tzarfati fue notificada por representantes militare sobre la devolución de restos adicionales de su cuerpo.

A través de un comunicado, la Oficina del Primer Ministro (PMO) calificó la acción como “una clara violación del acuerdo” por parte de Hamás, al estar este grupo obligado a devolver a los cuerpos de los 13 cautivos asesinados que continúan retenidos en Gaza.

A raíz de la situación, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó de urgencia a una evaluación de seguridad junto a altos funcionarios de defensa esta tarde para “discutir las medidas de Israel en respuesta a las violaciones“, según el comunicado oficial.

Por su parte, Hamás ha rechazado acusaciones de que el grupo tenga información sobre la ubicación de los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel. “Las afirmaciones de la ocupación sobre que Hamas conoce la ubicación de los cuerpos de sus prisioneros es falsa, especialmente ante los cambios sufridos por Gaza a causa de la agresión“, indicó el vocero del grupo, Hazem Qasem.

“Estamos decididos a entregar lo antes posible los cuerpos de los prisioneros de la ocupación. Los limitados recursos retrasan la recuperación del resto”, puntualizó Qasem.