VIDEO – Netflix estrenará documental 50 Segundos: el caso de Fernando Báez Sosa que conmocionó a Argentina

La producción contará con tres episodios que buscarán explicar detalladamente los eventos que terminaron con la vida de la víctima.

Cinco años han pasado desde el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años que murió producto de una brutal golpiza por un grupo de rugbistas a la salida de un club nocturno en Villa Gesell, Argentina. A raíz de ello, Netflix lanzará el próximo 13 de noviembre una serie documental llamada 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, la cual difundió sus primeras imágenes.

Los eventos datan de la madrugada del 18 de enero de 2020. Afuera de la discoteca Le Brique, ocho rugbiers de su misma edad asesinaron a golpes Báez Sosa, un hecho que fue registrado en video y viralizado. La autopsia determinó que el joven perdió la vida en 50 segundos, lo que terminó por dar nombre a la serie documental de Netflix.

Los deportistas habían sido expulsados del recinto luego de haber comenzado una pelea. En la calle, aislaron a la víctima para propinarle puños y patadas que le provocaron la muerte por hemorragia cerebral masiva. Báez Sosa era hijo de una cuidadora de ancianos y un albañil, ambos inmigrantes paraguayos. Había iniciado la carrera de abogacía, luego de graduarse en un colegio parroquial católico y realizar obras de caridad.

Tres años después, los involucrados recibieron sus condenas. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenado a pena de prisión perpetua al ser considerados coautores del delito de homicidio doblemente agravado. Los otros tres, Ayrton Violazz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios.

Dirigida por Martín Roca y producida por la productora chilena Fábula, la serie para la plataforma de streaming recurrió a imágenes de archivo, testimonios inéditos y material del proceso judicial para ofrecer en tres episodios, de entre 45 y 50 minutos, una reconstrucción detallada de los eventos que terminaron con la vida del joven en el país trasandino.