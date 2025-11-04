Alimentos que entran a Gaza cubren la mitad del mínimo necesario: “Necesitamos que se abran todos los pasos fronterizos”

El norte del enclave es el sector más crítico, donde se concentra una gran parte de la población desplazada.

A casi un mes después del acuerdo de alto el fuego aceptado por Israel, la situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa siendo crítica, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA). El organismo de la ONU indicó que la cantidad de alimentos que actualmente ingresa al territorio palestino representa solo la mitad del mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de la población.

Desde el cese de los bombardeos masivos —aunque se han reportado múltiples violaciones al acuerdo y más de un centenar de palestinos han muerto desde entonces—, el PMA ha conseguido transportar 20.000 toneladas de alimentos a Gaza. Sin embargo, el organismo advierte que esta cifra es insuficiente. “Lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas de la gente es el doble“, afirmó Abeer Etefa, vocera del PMA, durante una conferencia en Ginebra.

Israel ha permitido únicamente la apertura de dos cruces fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria, ambos ubicados en el sur del enclave. Esta restricción ha vuelto extremadamente difícil el acceso al norte, donde se concentra una gran parte de la población desplazada y donde, en agosto pasado, las autoridades locales declararon una situación de hambruna.

“Desde el sur hay que atravesar territorios difíciles y camiones muy peligrosos. Necesitamos que se abran todos los pasos fronterizos, especialmente los del norte de Gaza, y se nos dé acceso a rutas claves”, insistió Etefa.

A la limitada apertura de fronteras se suman las condiciones del terreno: la destrucción masiva de infraestructura, los escombros que bloquean carreteras y la presencia de explosivos sin detonar que amenazan a los transportistas y al personal humanitario.

Mientras tanto, el PMA advierte que, sin un acceso pleno y seguro, la ayuda seguirá siendo insuficiente para evitar una crisis alimentaria aún más profunda en Gaza, donde millones de civiles dependen de la asistencia internacional para sobrevivir.