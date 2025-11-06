Comenzó el juicio por los cuadernos de las coimas: de qué trata el mayor caso de corrupción que involucra a Cristina Fernández

El caso recibe su nombre a partir de una serie de cuadernos donde se registraron traslados de bolsos con dinero de presuntos sobornos.

Durante esta jornada comenzó el juicio a los cuadernos del las coimas en Argentina en el Tribunal Oral Federal N°7.

En él, la ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) enfrenta una causa de corrupción al ser acusada de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.

De tal manera, Fernández, cumpliendo prisión domiciliaria desde el pasado 17 de junio por el también caso de corrupción conocido como Vialidad, será juzgada junto a otros 21 funcionarios y 65 empresarios en lo que es el mayor juicio de corrupción de la historia trasandina.

Al no existir una sala judicial en Argentina lo suficientemente grande para el proceso, los involucrados se harán presentes a través de vía telemática y será transmitido por YouTube.

El fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo en su instrucción que Fernández lideró junto a su esposo, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), un sistema de recaudación ilegal que funcionó dentro del Ejecutivo y que involucró a funcionarios de distintos niveles jerárquicos: ex ministros, ex secretarios, chóferes junto con ejecutivos de grandes compañías de diversas áreas.

De acuerdo a la acusación, las maniobras incluyeron el pago de sobornos en la adjudicación de concesiones ferroviarias y viales, la entrega de dádivas a funcionarios a cambio de favores estatales y acuerdos ilícitos entre empresas constructoras para establecer precios elevados en las ofertas de licitación de obra pública.

En el caso de Fernández, será juzgada como “coautora de 204 cohechos pasivos” y “partícipe necesaria de un cohecho pasivo“.

El caso se destapó a partir de una serie de cuadernos en los que Oscar Centeno, chofer de alto cargo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, registró viajes en los que trasladó bolsos con dinero en Argentina, proveniente de presuntos sobornos. Así, de acuerdo a distintos medios argentinos, se presume que el proceso del caso podría extenderse por años hasta su resolución.