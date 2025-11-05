El insólito caso de estudiante de Argentina: se fue a estudiar a Rusia y terminó en el frente de guerra contra Ucrania

“Estoy en el frente de batalla. Quiero volver a la Argentina pase lo que pase. Ya no me interesa este país. Por favor hagan algo para sacarme de acá. Te amo, pa”. Ese fue uno de los últimos mensajes que Gianni Dante Bettiga (23) le envió a su padre desde Rusia, país al que había emigrado en calidad de estudiante. Lo que sería un viaje de un año terminó siendo un verdadero infierno.

En febrero del año pasado Gianni cumplió su sueño de conocer Rusia y estudiar su cultura e idioma. Se había inscrito en la Universidad de Ekaterimburgo, ciudad ubicada en Eurasia, a 1.600 kilómetros al este de Moscú, donde estuvo hasta agosto en el campus universitario. Persuadido por dos compañeros brasileños, que conoció en la universidad, decidió inscribirse en una empresa privada enrola soldados, lo que le permitiría ganar una mensualidad y obtener un permiso de residencia.

Su única condición era no ser parte del Ejército ruso, en guerra con Ucrania. Sin embargo, su deseo no pudo cumplirse al enfrentarse a un documento escrito en ruso. “Tuvo entrenamiento militar durante dos semanas cerca de Moscú y a la tercera lo mandaron a Donetsk, el territorio ucraniano en posesión de Rusia“, explicó su padre Juan en diálogo con el medio trasandino Clarín, que dio a conocer la historia.

Gianni se comunica con sus padres Juan y Carla Zucchi cuando tiene wifi. A veces pasa más de una semana sin poder reportar sus novedades, lo que desespera a su familia. “Mi hijo vivió toda la vida en Ushuaia, no tiene nada que ver con la vida militar, nunca portó un arma en su vida“, dijo su madre al citado medio. “Yo no concilio el sueño esperando que se comunique”.

Los intentos del estudiante en Rusia argentino para regresar a su país

Gianni intentó pedir la baja del Ejército, la cual fue denegada: “Acá no puedo joder mucho porque a los que quieren irse o demuestran poca voluntad, los tiran al bombo. No veo la hora de pegar la vuelta, pero mientras esté acá tengo que mantenerme fuerte”.

En su desesperación, los padres de Gianni comenzaron a buscar ayuda para contactar con las altas esferas para poder que, de alguna manera, desafecten a su hijo del ejército ruso. Desde políticos argentinos, pasando por la embajada rusa en Buenos Aires y la embajada argentina en Moscú, Juan y Carla llegaron a enviarle una carta al ministro de Defensa de Rusia, Andréi Rémovich Bolúsov.

Sin relaciones bilaterales entre Rusia y Argentina, la familia de Gianni apuesta a todas las vías posibles por devolver a su hijo a tierras trasandinas.