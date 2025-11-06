VIDEOS – Fatal accidente de avión en Kentucky: la falla que reabre debate sobre seguridad aérea y los duros registros

El desprendimiento de un motor antes del despegue reaviva preguntas sobre los controles técnicos y la seguridad en vuelos comerciales y de carga.

El rugido de un avión de carga de UPS que nunca llegó a despegar en un terrible accidente sigue resonando en Louisville, Kentucky. Doce víctimas en total, tres de ellas tripulantes a bordo, dejaron una ciudad entera en estado de shock tras el accidente ocurrido cerca del aeropuerto internacional Muhammad Ali.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) confirmó que el motor izquierdo del avión se desprendió momentos antes del despegue, hecho que desencadenó la tragedia. “Según las imágenes de seguridad, el motor izquierdo se había desprendido del ala mientras la aeronave rodaba para despegar“, explicó Todd Inman, representante de la NTSB, en una conferencia de prensa.

El avión —un carguero que transportaba más de 38.000 galones de combustible rumbo a Honolulu— sobrepasó una valla al final de la pista antes de estrellarse contra varios edificios industriales. Uno de ellos, una planta de reciclaje de petróleo, se convirtió en un foco adicional de incendios.

El accidente del avión en Kentucky con columnas de humo negro visibles desde varios kilómetros a la redonda. Las tareas de rescate continúan entre los restos carbonizados de estructuras metálicas y escombros dispersos.

Las investigaciones en el accidente de avión en Kentucky

Cientos de bomberos acudieron al lugar, donde una grúa roció agua sobre los puntos calientes. “Planeamos estar allí al menos una semana o más”, señaló Mark Little, jefe del Distrito de Protección contra Incendios de Okolona. “No sé cuántas víctimas estamos buscando… y la zona de escombros es enorme“.

El gobernador Andy Beshear, visiblemente afectado, declaró el estado de emergencia y subrayó que el desastre pudo haber sido aún mayor: “El avión estuvo a punto de impactar contra un restaurante, un centro de convenciones y una gran planta de Ford. Podría haber sido mucho peor“. Ahora, las examinaciones se centrarán en tres pilares para averiguar la falla: el entorno, los pilotos y el avión.

Mientras los investigadores envían a Washington la caja negra para intentar reconstruir los últimos segundos del vuelo, que logró mantenerse pese a la intensidad de las llamas, Kentucky intenta comprender cómo un accidente de esta magnitud pudo ocurrir justo cuando el avión apenas comenzaba a dejar el suelo.