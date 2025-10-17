Accidente de helicóptero Black Hawk: sobrevivientes llegaron al Hospital de la FACh

Desde el recinto asistencial no se entregó detalle del tipo de exámenes y la atención que se les proporcionó a los funcionarios.

En dependencias del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en la comuna de Las Condes, permanecen los tres sobrevivientes del accidente aéreo del helicóptero Black Hawk en Campos de Hielo Sur.

Inicialmente, los tres funcionarios fueron asistidos en la zona del accidente, pero durante esta jornada se gestionó el traslado de todos ellos hasta la Región Metropolitana.

El equipo médico del Hospital de la FACh atendió a los tres sobrevivientes del accidente del helicóptero Black Hawk cuando eran pasadas las 20:00 horas.

Desde el recinto asistencial no se entregó detalle del tipo de exámenes y la atención que se les proporcionó a los funcionarios.

El hallazgo de los sobrevivientes del Black Hawk

Fue en el curso de la mañana de este viernes 17 de octubre cuando la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó el hallazgo del helicóptero que se había extraviado en Campos de Hielo Sur.

“Durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido“, señaló el comunicado que divulgó la institución al confirmar que había sobrevivientes.

La aeronave había estado desaparecida desde el jueves y formaba parte de la dotación del Grupo de Aviación N°9, la cual despegó desde Villa O’Higgins y su rastro se perdió en el sector del refugio Eduardo García Soto.

Tras perder comunicación con el helicóptero, se activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR). Este operativo de búsqueda incluyó la participación de aviones, helicópteros y efectivos Parasar.