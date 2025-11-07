Por qué el Congreso de Perú busca recuperar la Covadonga y lo declaró una medida de “interés nacional”

El proyecto de ley aprobado con 71 votos a favor, tres en contra y 13 abstenciones del pleno.

El Congreso de Perú declaró como materia de “interés nacional” el reflotamiento y la restauración de la goleta chilena la Virgen de la Covadonga, hundida el 13 de septiembre de 1880 frente al litoral de Chancay, en el norte de la región de Lima, durante los enfrentamientos de la Guerra del Pacífico.

El Legislativo peruano indicó que la iniciativa “declara de interés nacional la recuperación y restauración, en tanto su estado de conversación lo permita, de los restos de la goleta chilena Virgen de la Covadonga”, en un proyecto de ley aprobado con 71 votos a favor, tres en contra y 13 abstenciones del pleno.

Las tareas establecidas para la Covadonga se fundan por “constituir parte del patrimonio cultural subacuático de importancia histórica y cultural para la República del Perú”. La propuesta contempla la coordinación del Ministerio de Cultura, junto al Ministerio de Defensa; el gobierno regional de Lima y la Municipalidad de Chancay, en el marco de sus competencias individuales.

El origen de la Covadonga y las explicaciones en Perú

La Covadonga fue una goleta propiedad de la Armada española que fue capturada por Chile en 1865, luego del combate naval de Papudo. Asimismo, la nave fue protagonista del combate naval de Punta Gruesa, un duelo simultáneo al combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879, donde consiguió derrotar a la fragata blindada peruana Independencia tras separarse de la Esmeralda de Arturo Prat.

La propuesta fue sustentada por la congresista de centroizquierda Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, quien afirmó que relanza “una vieja inquietud” que tienen “diversos actores” como los pobladores de Chancay, congresistas militares y sociedades patrióticas peruanas. “No está de más recordar que Chancay fue objeto de represalias luego de la desaparición de la embarcación, saqueos, destrucción de su infraestructura“, destacó.

La iniciativa legal debe ahora someterse a una segunda votación de el Congreso peruano para ser ratificada.