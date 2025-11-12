El indulto a Netanyahu que solicitó Trump al presidente de Israel por causa de corrupción: la respuesta que entregó Herzog

“Es hora de que Bibi (Netanyahu) una a Israel indultándolo y poniendo fin a esta guerra legal”, argumentó el líder republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió intervenir oficialmente por el indulto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, investigado por corrupción. A través de una carta, el mandatario estadounidense solicitó a su homólogo israelí, Isaac Herzog, que conceda el perdón a Netanyahu que tiene tres casos distintos en su contra por los mismos cargos.

“Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz“, dice la misiva escrita por Trump y divulgada por Herzog. Se trata de una maniobra similar que hizo con el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su juicio por intento de golpe de Estado, proceso en el que terminó siendo declarado culpable.

“Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este caso contra Bibi es una persecución política injustificada“, añadió el líder republicano, según indica The Times of Israel. “Es hora de que Bibi (Netanyahu) una a Israel indultándolo y poniendo fin a esta guerra legal de una vez por todas”.

Netanyahu ha negado en reiteradas oportunidades de haber cometido delito alguno en los procesos en curso, sin que aún se haya emitido un veredicto. Trump ya había intentado interceder a favor de Netanyahu, apuntando a una “ridícula caza de brujas” contra el primer ministro israelí a través de su plataforma Truth Social.

La respuesta de Herzog a Trump por su petición de indulto a Netanyahu

Desde el gabinete de Isaac Herzog agradecieron el “firme apoyo” de Trump a Israel, asegurando que el mandatario israelí “tiene en la más alta estima” a Donald Trump.

“No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, como la Presidencia ha dejado claro en todo momento, quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos“, respondieron.

Netanyahu enfrenta tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, aunque la más grave es la 4.000.

La última se encuentra centrada en un presunto acuerdo de soborno con el empresario Shaul Elovich, entonces propietario de la compañía de telecomunicaciones Bezeq y del portal Walla News, quien habría recibido beneficios económicos a cambio de ofrecer una cobertura mediática favorable al primer ministro.