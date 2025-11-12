Israel abre el tercer paso para ayuda humanitaria en Gaza: qué implica para el enclave la reapertura del cruce de Zikim

Ubicado en la zona norte, el paso aparece como una solución clave para un sector necesitado de ayuda humanitaria.

El Ejército de Israel anunció esta jornada la apertura del cruce de Zikim, ubicado en el noroeste de la Franja de Gaza, el tercer paso para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria abierto luego del Kerem Shalom y Kissufim.

El COGAT, organismo militar israelí encargado de la gestión civil en los territorios palestinos ocupados, fue quien hizo efectiva medida.

La ubicación de Zikim es crucial. El tercer paso habilitado para la entrada de ayuda humanitaria permite ampliar el alcance en la zona norte del enclave, un sector muy apremiado considerando que los otros dos disponibles se encuentran más hacia el sur. De hecho, en octubre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU afirmó que no había podido recoger cargamentos en dicha zona desde que Zikim había sido cerrado el 12 de septiembre.

La reapertura de estos cruces y el tránsito de provisiones fueron el resultado del pacto para el alto el fuego del pasado 10 de octubre, que incluyó el levantamiento parcial del bloqueo impuesto durante la guerra. La habilitación del paso de Zikim se enmarca en la denuncia realizada hace algunas horas de la Autoridad Nacional Palestina al indicar que el ingreso de camiones con ayuda a Gaza representa el 41% de lo acordado con Israel en dicho acuerdo, un volumen “muy por debajo” del mínimo requerido.

Tercer paso habilitado para ayuda humanitaria: la problemática que busca resolver

Las autoridades palestinas aseguraron que desde principios de octubre hasta la primera semana de noviembre, un total de 9.424 camiones de ayuda ingresaron en la Franja de Gaza, lo que equivale a unos 348 transportes diarios.

Según el acuerdo de alto el fuego suscrito entre Israel y Hamás, mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ayuda que debería entrar en Gaza oscila entre los 500 y 600 camiones diarios.

Además, PMA reportó algunos días después de la entrada en vigor del pacto que en ese momento entraban 750 toneladas de las 2.000 que se necesitaban, especialmente en el norte, unas cifras que ahora deberían acercarse más a lo que realmente exige la región.