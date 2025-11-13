VIDEOS – A 10 años de los atentados en París: los crudos registros de la noche más negra de la capital francesa

130 personas perdieron la vida una década atrás y hoy tendrán una conmemoración que tendrá la inauguración de un memorial.

El 13 de noviembre de 2015, un día viernes como cualquier otro, el inicio del fin de semana invitaba a los parisinos a colmar su ciudad. Lo que ningún ciudadano esperaba era que esa noche París sería el epicentro de uno de los atentados más mortíferos de la historia moderna de Europa con la muerte de 130 personas inocentes y más de un centenar de heridos a manos del Estado Islámico.

El caos inició pasadas a las 21:00 horas. La selección de fútbol de Francia animaba un partido amistoso ante Alemania, un encuentro que había congregado a más de 70 mil personas en el Stade de France. A los casi 20 minutos de haber comenzado, una explosión ensordecedora alertó a los presentes en las gradas. Sin que nadie adentro lo supiera, la primera víctima había sido registrada tras la autoinmolación de un terrorista en las afueras del estadio. La noche solo acababa de comenzar.

Posteriormente, los ataques se centraron en restaurantes y bares a lo largo de la ciudad. Le Petit Cambodge, Le Carillon y Á La Bonne Biere fueron algunos de los locales que sus clientes y trabajadores fueron acribillados en solo minutos. Las cámaras de vigilancia de estos lugares lograron captar las trágicas y desesperantes escenas.

El trayecto de los terroristas tiene un último destino: el teatro Le Bataclan. A esas horas el grupo estadounidense Eagles of Death Metal daba un concierto a las 1.500 personas que llenaron a su capacidad máxima el recinto. Un video tomado por uno de los asistentes captó el momento exacto en que se abrió el fuego contra los presentes.

La desesperación se apoderó del lugar. Mientras los terroristas recargaban sus armas, se formó una estampida hacia las salida de emergencias. Cientos logran escapar, aunque algunos gravemente heridos. Era tal el caos que incluso los asistentes buscan escapar por el segundo piso del Bataclan. Quienes quedaron al interior fueron tomados como rehenes, obligados a escuchar los lamentos de los heridos al interior.

Un feroz intercambio de disparos con la policía puso fin a la situación, con los rehenes logrando huir. París llegó al fin de la terrible noche a las 00:18, donde, por tres horas, se convirtió en una verdadera zona de guerra.

Las conmemoraciones de los 10 años de los atentados de París

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, realizaron un recorrido durante la mañana a largo de las calles donde ocurrieron los ataques, comenzando a las afueras del Stade de France, pasando por los locales y terminando en el teatro Le Bataclan.

El acto principal, no obstante, se llevará a cabo en el Jardín Memorial del 13 de Noviembre, ubicado al lado del Ayuntamiento de París, que será inaugurado por Macron, Hidalgo y los presidentes de organizaciones que ayudaron a las víctimas de aquella jornada.