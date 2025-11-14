Secciones
Las razones de Fiscalía de California para insistir en que se retire a Chile de la Visa Waiver

El fiscal del distrito de Orange, en California, Todd Spitzer, abordó el tema cuando se refirió a la fuga del reo chileno Alejandro Tobar Fuentes, de 33 años.

Juan Pablo Ernst

El fiscal del distrito de Orange, en California, Estados Unidos, Todd Spitzer, reiteró este viernes su exigencia al gobierno del presidente Donald Trump para que se elimine el beneficio de la Visa Waiver para los ciudadanos de Chile.

Así lo manifestó Spitzer tras confirmar la fuga desde un recinto penal del reo chileno Alejandro Tobar Fuentes, de 33 años, quien cumplía una pena de prisión luego de ser detenido por el robo en una residencia en el estado de California.

De acuerdo con las informaciones proporcionadas por las autoridades del penal denominado Campamento de Conservación Francisco, la ausencia de Tobar Fuentes se detectó cuando se realizó el último conteo de los internos.

Según confirmaron las autoridades policiales, tras la alerta se dio inicio a la búsqueda del sujeto tanto en el Estado de California como en otros vecinos.

Fiscal pide suspender a Chile del programa de la Visa Waiver

Al abordar el tema, el fiscal Todd Spitzer enfatizó que el chileno ingresó a Estados Unidos utilizando la Visa Waiver, por lo que urgió a la Cara Blanca a poner fin al programa.

A inicios de este año, el mismo persecutor había llamado al presidente Donald Trump suspender la presencia de Chile del programa Visa Waiver, tras acusar que es utilizado por bandas delictuales para cometer una serie de robos en Estados Unidos.

En aquella oportunidad acusó que Chile “ha fracasado sistemáticamente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre los antecedentes penales de sus ciudadanos”.

Esta laguna legal ha permitido que las redes de crimen organizado chilenas exploten el programa, lo que ha provocado un aumento del turismo delictual en todo Estados Unidos. Estos grupos criminales, a menudo denominados bandas de ladrones sudamericanos, han sido vinculados a robos a viviendas y comercios, robos a domicilio y hurtos en al menos 25 estados”, aseveró Todd Spitzer.

