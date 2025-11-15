“No puedo decirles qué será”: Donald Trump asevera que tomó una decisión sobre Venezuela

Trump se refirió al despliegue de las tropas estadounidenses en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, mientras se dirigía al avión presidencial en el cual viajó desde Washington a Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya tomó una decisión respecto de eventuales acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Ya me decidí. No puedo decirles qué será“, respondió el mandatario norteamericano cuando se le consultó sobre el tema, tras las últimas reuniones que ha mantenido con el Pentágono.

“Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas“, agregó el presidente de Estados Unidos.

La presión de Trump sobre Venezuela

Según ha recalcado desde hace meses Donald Trump, la presencia de las tropas de su país en el Caribe se centra en la necesidad de combatir el narcotráfico que, según afirma, se origina en Venezuela.

El diario Washington Post informó que durante este viernes el mandatario se reunió en el Pentágono con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otras autoridades, con el propósito de analizar “una serie de opciones” destinada a avanzar en la estrategia militar contra Venezuela.

De acuerdo con lo aseverado por el medio, las fuerzas militares estacionadas en el Caribe solo esperan las órdenes de atacar y están listas para responder a nuevos operativos.

Trump es “muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación“, le dijo una fuente del Pentágono al Washington Post.