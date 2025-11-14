La contradicción de Donald Trump: sus empresas aumentaron el número de trabajadores extranjeros pese a políticas anti inmigrantes

Las solicitudes de visa de The Trump Organization ha ido en aumento de manera constante, pasando de 121 en 2021 a 184 este año.

The Trump Organization, un conglomerado de empresas propiedad del presidente Donald Trump, aumentó el número de contrataciones de trabajadores extranjeros en el año fiscal 2025. Se trata de la incorporación de 184 migrantes, una cifra récord que choca con las medidas en contra de esta población a lo largo de Estados Unidos.

Los empleos requeridos consideraban puestos temporales a través del visado H-2B en el complejo de Mar-a-Lago de Trump, ubicado en Florida, y en un club de golf, según indicaron datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

De acuerdo a información divulgada por la revista Forbes, las solicitudes de visa de la empresa ha ido en aumento de manera constante en los últimos años, pasando de 121 en 2021, el último año de su primer mandato, al récord actual de 184. Asimismo, durante sus cinco años como inquilino de la Casa Blanca, The Trump Organization solicitó la contratación de al menos 566 trabajadores extranjeros.

Lo postura migratoria Trump que contrasta con lo hecho por sus empresas

La demanda de empleo extranjero no se condice con la postura migratoria del Gobierno, donde Trump ha impulsado campañas para impedir la llegada de migrantes o su inserción normal en la sociedad, implementando sus ya conocidas redadas para detenerlos y deportarlos. Además, ha sido férreo defensor de promover la inclusión de ciudadanos estadounidenses por sobre los migrantes.

En este sentido, la Administración Trump dificultó el pasado septiembre la entrada a Estados Unidos de extranjeros bajo el programa de visas H-1B al aumentar las tarifas del visado a 100.000 dólares, incentivando la contratación de trabajadores estadounidenses y aumentando la barrera de entrada para la llegada de nuevos beneficiarios.