El aval de la ONU al plan de Estados Unidos redefine el futuro de Gaza: Israel celebra la medida

La ONU fija un marco operativo hasta 2027 mientras Washington asegura que la propuesta bloquea la reorganización de Hamas.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó esta jornada su respaldo al plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución que lo avala.

“Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza“, indicó el equipo del mandatario. El comunicado agregó que “Israel tiende la mano a todos sus vecinos, portadores de paz y prosperidad, y les invita a normalizar sus relaciones con Israel y a unirse a él para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región“.

La resolución de la ONU establece la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF) hasta diciembre de 2027, encargada de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a la población civil, abrir corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Antes de la votación, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, defendió el texto al señalar que garantiza que “el pueblo de Gaza pueda alimentarse” y que impide que Hamás vuelva a reorganizarse.

Añadió que el plan contempla una Junta de Paz dirigida por Trump y un “comité tecnócrata de palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza” mientras avanza el programa de reformas de la Autoridad Palestina. Waltz sostuvo también que la iniciativa ofrece “una posible vía hacia la autodeterminación palestina“.

Los respaldos al plan en Gaza que celebró Israel

La ISF actuará como fuerza de cumplimiento de la ley y se encargará del proceso de desmilitarización, incluida la destrucción de infraestructura militar y el desarme permanente de grupos no estatales.

Horas antes del pronunciamiento israelí, el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la resolución como “un paso importante en la consolidación del alto el fuego” y advirtió que “resulta esencial ahora traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno”.

Destacó además la asistencia humanitaria y el apoyo político que Naciones Unidas deberá asumir, subrayando que la segunda fase del plan debe guiar hacia “un proceso político para lograr la solución de dos Estados”.

La resolución obtuvo 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. Hamás, en cambio, rechazó el texto, argumentando que “no responde a los derechos ni demandas de los palestinos”.