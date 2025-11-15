Gaza, Irán y Siria: la estratégica conversación entre Putin y Netanyahu en medio de tensión regional

Medios rusos informaron que ambos intercambiaron opiniones sobre la situación general en Oriente Medio, abarcando cuestiones vinculadas a una mayor estabilización en Siria y preocupaciones en torno al programa nuclear iraní.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvieron este sábado una conversación telefónica en la que abordaron la situación en Oriente Medio, incluyendo la Franja de Gaza, el programa nuclear iraní y la estabilización de Siria.

De acuerdo a un comunicado de la oficina de Netanyahu, el intercambio fue por iniciativa del mandatario ruso y marca la continuación de una serie de diálogos previos entre ambos líderes.

Los mandatarios —cuestionados por llevar adelante sendos conflictos bélicos en Ucrania y la franja de Gaza— discutieron específicamente sobre el alto el fuego en Gaza y el acuerdo de intercambio de prisioneros en el conflicto.

El diálogo se desarrolló en un contexto marcado por la ofensiva militar israelí contra Hamas en Gaza, iniciada en octubre de 2023. Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a los bombardeos israelíes, mientras la guerra en la Franja ha elevado la presión internacional sobre los actores implicados y profundizado las tensiones diplomáticas en la región.

Ambos líderes enfrentan órdenes de arresto internacional emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). En el caso de Putin, la CPI lo acusa de la presunta deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia durante el conflicto en Ucrania. Sobre Netanyahu pesa una orden por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con la operación militar en Gaza.