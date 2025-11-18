VIDEO – Sheinbaum realizó llamado a indagar marcha de Generación Z en México: “Que se investigue si están pagados”

La mandataria indicó que “es falsa” la idea de que los jóvenes “están contra la transformación”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a investigar a un “grupo muy violento” que participó en los disturbios registrados durante la marcha de la autodenominada “Generación Z”, realizada el sábado en el centro de Ciudad de México. Según explicó, los enfrentamientos con la Policía local comenzaron cuando un contingente encapuchado irrumpió frente a Palacio Nacional.

“Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue, quiénes son estos grupos, por qué esta violencia, (si) están pagados. Esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero, es falsa“, señaló la mandataria durante su conferencia matutina del lunes.

Para respaldar su postura, Sheinbaum presentó un video en el que se observa a personas encapuchadas atacando a agentes con “esmeriles, ganzúas, martillos“, después de derribar las vallas que resguardaban la sede del Ejecutivo. Insistió en que su gobierno no respalda la represión policial y que cualquier uso excesivo de la fuerza debe ser investigado.

“Estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes y no hay represión (…) Y si alguien hizo uso de la fuerza se tiene que investigar, la policía tiene sus propios mecanismos”, sostuvo.

La presidenta afirmó que el grupo violento actuó de forma organizada, vestido de negro y preparado para derribar las barreras instaladas en el Zócalo. También restó representatividad a la convocatoria, al asegurar que entre los cerca de 20.000 asistentes hubo “muchos adultos y muy pocos jóvenes“.

Sheinbaum: los manifestantes “no eran jóvenes de la Generación Z”

“La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z, sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes“, afirmó Sheinbaum. “Vimos caras muy conocidas de los que marcharon en la Marea Rosa (grupo opositor al gobierno)”.

Consultada por una nueva marcha anunciada para el 20 de noviembre, fecha en que encabezará el desfile militar, Sheinbaum dijo: “Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones“.

El saldo de los enfrentamientos fue de veinte civiles y cien policías heridos, además de una veintena de detenidos.