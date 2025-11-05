VIDEO- El episodio de acoso sexual que sufrió presidenta de México: cuáles son las penas que arriesga el detenido

Un hombre abrazó a la presidenta e intentó besarla en el cuello sin su consentimiento en medio de una actividad oficial.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre por acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público en el Centro Histórico.

El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, provocó indignación generalizada y abrió un debate sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos.

Los hechos ocurrieron mientras Sheinbaum se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública y saludaba a transeúntes frente a Palacio Nacional. En ese momento, un hombre identificado como Uriel N se acercó a la mandataria, la abrazó e intentó besarla en el cuello sin su consentimiento. “Nos tomamos la foto, no te preocupes”, se escucha decir a Sheinbaum en las imágenes, mientras su equipo interviene para alejar al agresor.

De acuerdo con videos difundidos por el periodista Carlos Jiménez, el sujeto mostraba un comportamiento errático al momento de ser retirado. Su detención se realizó horas después, cuando agentes de la SSPC y la SSC capitalina lo localizaron en la Zona Centro. “Detenido el tipo que tocó y besó a la presidenta. Se llama Uriel Rivera“, reportó Jiménez en redes sociales.

El acoso a la presidenta de desató pronunciamientos de colectivos feministas, legisladores y figuras políticas en México que exigieron sanción inmediata. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió sobre las medidas de seguridad de Sheinbaum: “No debe haber un exceso de confianza. Las condiciones no están para eso. Basta un hombre que esté desequilibrado para ponerla en riesgo“.

Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que se actuará conforme a la ley. “Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. En esta ciudad el acoso no tiene cabida. Si nos tocan a una, nos tocan a todas“, afirmó en un mensaje publicado en X.

El artículo 259 Bis del Código Penal Federal establece penas de seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa por abuso sexual agravado. En la Ciudad de México, el Código Penal local sanciona el acoso con contacto físico no consentido con uno a tres años de cárcel y multas de 100 a 200 días.