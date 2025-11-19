El exabrupto de Trump contra la prensa en visita del príncipe saudita a la Casa Blanca: “Sus noticias son tan falsas y tan erróneas”

Durante una tensa jornada en la Oficina Oval, el presidente Donald Trump volvió a exhibir su hostilidad hacia la prensa y su afinidad con líderes autoritarios, esta vez en presencia del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

El episodio ocurrió durante una sesión fotográfica en la que el mandatario estadounidense reaccionó con irritación ante las preguntas de la prensa, en especial cuando la corresponsal de ABC News, Mary Bruce, mencionó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

Bruce inició una consulta multipartita que incomodó de inmediato al presidente: “¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿No constituye eso un conflicto de intereses? Y, alteza real, la inteligencia estadounidense concluyó que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11-S están furiosas de que usted esté aquí en la Oficina Oval. ¿Por qué deberían los estadounidenses confiar en usted? Lo mismo va para usted, señor presidente”.

Trump la interrumpió preguntando insistentemente: “¿Con quién estás?”. Al escuchar que era de ABC News, respondió “fake news (noticias falsas)“, calificando a la cadena como “una de las peores del sector“.

La confrontación escaló cuando Trump afirmó que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), debería “considerar” sancionar a ABC. “Creo que deberían quitarle la licencia a ABC porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas“, declaró, pese a que la FCC no otorga licencias a cadenas nacionales.

La respuesta de Trump y el príncipe bin Salman a la prensa por el asesinato de Khashoggi

Trump defendió a Mohammed bin Salman al afirmar que el príncipe heredero ha hecho un “trabajo fenomenal” y que “no sabía nada” del asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, un crimen que desató indignación internacional.

El mandatario también calificó al periodista como “extremadamente polémico” y sostuvo: “A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablan; ya les cayera bien o mal, pasaron cosas, pero él (el príncipe) no sabía nada al respecto“.

Sus declaraciones contradicen el informe desclasificado por la inteligencia estadounidense en 2021, que concluyó que Bin Salman aprobó la operación para “capturar o matar” a Khashoggi. El documento citaba su control absoluto sobre la toma de decisiones, la participación de su entorno cercano y su historial de reprimir a disidentes en el extranjero.

Bin Salman, por su parte, reiteró que el reino “dio todos los pasos correctos” para investigar el crimen, que calificó de “doloroso” y un “gran error“. Trump insistió además en que la relación bilateral ha sido superada y describió al príncipe como un dirigente “respetado por todos“, asegurando sin detalles que ha hecho “cosas increíbles en derechos humanos“.