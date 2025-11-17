El inesperado giro de Trump sobre los archivos Epstein: mandatario instó a republicanos a votar a favor de su publicación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó sorpresa luego de que alentara a los republicanos de la Cámara de Representantes a votar a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y a dejar atrás lo que él llama un “engaño demócrata“. El llamado se contradice con sus últimos esfuerzos por desacreditar la iniciativa.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar para publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el cierre demócrata”, escribió en su plataforma Truth Social.

Las declaraciones de Trump aparecen en momentos donde se espera un masivo cambio de postura entre congresistas del Partido Republicano de cara a la votación de esta semana en la Cámara de Representantes sobre un esfuerzo para obligar al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos del caso Epstein.

Los antecedentes de Trump los últimas días con los archivos Epstein y qué le depara

A finales de la semana pasada, el presidente anunció que pediría al Departamento de Justicia abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de Epstein con diversas figuras prominentes del Partido Demócrata. El gesto se interpretó como el intento más decidido del presidente por frenar el impulso que exige la divulgación completa de los archivos del caso.

El viernes, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, confirmó que la pesquisa se pondría en marcha y que el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York sería el encargado de liderarla. El anuncio encendió alarmas entre críticos y observadores, preocupados de que la Casa Blanca busque emplear al Departamento de Justicia como herramienta política para influir en una investigación de alto perfil.

Aunque se espera que el proyecto de ley para divulgar los documentos reciba el visto bueno, su resolución en el Senado es incierto. El líder de la mayoría, John Thune —perteneciente al Partido Republicano—, ha declarado a medios locales que no creía necesario que la cámara aprobara la legislación, citando la publicación la semana pasad de miles de nuevos correos electrónicos de Epstein.