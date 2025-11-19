La sombra de criptomoneda que cierne sobre Milei: las conclusiones de la comisión investigadora del caso $LIBRA

La comisión sostiene que Milei comprometió su investidura al impulsar la criptomoneda que se desplomó horas después.

Una comisión investigadora del Congreso argentino presentó este martes un informe que complica al presidente Javier Milei al concluir que utilizó su investidura para promocionar la criptomoneda $LIBRA, cuyo desplome posterior generó pérdidas millonarias entre inversores de distintos países.

El documento sostiene que Milei “utilizó la investidura presidencial”, mientras que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

El texto, difundido en la Cámara de Diputados, sostiene que “existen elementos suficientes para afirmar que se ha violado la ley 25.182 de Ética en la Función Pública en tanto que el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones“.

La controversia se desató tras la publicación que el mandatario realizó el 14 de febrero en sus redes sociales, donde apoyó el lanzamiento de $LIBRA, un activo que —según afirmó entonces— serviría para “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina”, antes de que su valor se desplomara abruptamente.

Miles de inversores denunciaron pérdidas significativas luego de apostar al activo tras el mensaje presidencial, que permaneció fijado en el perfil de Milei antes de ser eliminado. Más tarde, el mandatario retiró su apoyo y aseguró no tener vínculos con el proyecto. Aun así, el episodio derivó en investigaciones judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La comisión parlamentaria, creada en agosto a instancias de la oposición, recomendó al Congreso evaluar si Milei “incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

$LIBRA, un caso no aislado según la comisión

De acuerdo con su informe, el material recolectado “confirma los vínculos económicos directos” entre cuatro empresarios del sector cripto —Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Mark Davis y Sergio Morales—, quienes habrían protagonizado un “presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei”.

La comisión subrayó además que la promoción de $LIBRA no fue un hecho aislado y recordó que en diciembre de 2024 se registró una maniobra similar con la moneda digital de KIP Protocol.

“Las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico“, puntualizó el texto en sus conclusiones, añadiendo que Milei “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada”.

Asimismo advirtió que, sin su intervención en la red social X, el proyecto “no habría alcanzado el volumen de compra registrado” ni se justificarían “las 16 reuniones mantenidas” con los empresarios involucrados.