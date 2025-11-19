Los detalles de la guía compartida por Taiwán ante una posible invasión de China

El objetivo de la guía es el actuar rápido de la ciudadanía en escenarios de riesgo, incluyendo terremotos, ciclones y la “agresión de China”.

Taiwán comenzó este miércoles el reparto masivo de la última edición de su Guía Nacional de Seguridad Pública, un manual que por primera vez llega a los 9,83 millones de hogares del país en el marco de las tensiones entre China y Japón. El documento, elaborado desde 2022, busca preparar a la población ante emergencias que van desde desastres naturales hasta un eventual ataque chino.

Este año incorpora, también de forma inédita, instrucciones sobre cómo actuar si un civil se encuentra frente a soldados enemigos y advierte con énfasis que, en caso de guerra, cualquier información sobre la caída del Gobierno taiwanés “es rotundamente falsa”.

El libreto inicia con una serie de preguntas destinadas a evaluar la preparación básica de cada familia: “¿Tiene suficiente comida, agua y suministros necesarios en su hogar durante un corte de energía?” o “¿Sabe que, en caso de una invasión, internet se llenará de desinformación difundida por el enemigo, destinada a minar la moral y desestabilizar la sociedad?”.

El objetivo de la guía, según el Gobierno de Taiwán, es que la ciudadanía pueda reaccionar con rapidez en distintos escenarios de riesgo, incluyendo terremotos, ciclones y la “agresión de China”.

Entre las recomendaciones, la guía detalla cómo armar un kit de emergencia y cómo protegerse si un ataque aéreo sorprende a la población lejos de un refugio: “proteja la cabeza. la espalda hacia la dirección de la explosión, estable y quieto, esperando la oportunidad de moverse”.

También enumera, casi como una secuencia de escalada militar, las posibles fases de un conflicto: desde la destrucción de infraestructuras críticas hasta el “lanzamiento de ataques, agresión armada o acciones de infiltración y sabotaje“.

Las fricciones por la guía de Taiwán ante un ataque de China

La isla vive una nueva fricción diplomática, esta vez entre China y Japón, luego de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, afirmara que un intento chino de bloquear o tomar Taiwán sería “una amenaza existencial” para su país.

Frente a este clima, Lin Fei-fan, vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional y responsable del manual, reiteró el mensaje central del documento: “Bajo la amenaza de la guerra, Taiwán nunca se rendirá“.