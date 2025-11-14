Las razones de la desaceleración de la economía en China: registró menor crecimiento industrial y de ventas en más de un año

La economía de China volvió a mostrar señales de enfriamiento en octubre, con caídas que apuntan a problemas más profundos que un ciclo adverso. La producción industrial avanzó apenas un 4,9% interanual —su ritmo más débil desde agosto de 2024— mientras que las ventas minoristas crecieron solo un 2,9%, la cifra más baja en más de un año.

Estos resultados, muy por debajo de las expectativas del mercado, evidencian un deterioro que responde a factores simultáneos: la pérdida de dinamismo interno, la fragilidad exportadora y una capacidad limitada para seguir sosteniendo el crecimiento mediante inversión estatal.

El retroceso de las exportaciones en octubre, calificado como “inesperado” por analistas, refleja el agotamiento de una estrategia que durante décadas amortiguó los vaivenes del consumo local. Tras meses de adelantar envíos para anticiparse a las amenazas arancelarias de la Casa Blanca, muchos productores se han quedado sin margen para seguir compensando la caída de la demanda en otros mercados.

En este contexto, la guerra comercial impulsada por Donald Trump expuso la fuerte dependencia de China del mayor mercado consumidor del mundo.

Los factores en la desaceleración de la economía china

La opción recurrente de activar grandes proyectos de infraestructura —parques industriales, subestaciones eléctricas, presas— también muestra señales de fatiga.

La capacidad de obtener crecimiento adicional mediante la expansión del aparato estatal es hoy más limitada, en parte por la enorme deuda acumulada a nivel local, que restringe la autonomía financiera de provincias con economías comparables a las de países medianos.

Aunque las autoridades coinciden en la urgencia de reformas estructurales para impulsar el gasto doméstico y corregir desequilibrios históricos, también admiten que estos cambios serán graduales y con riesgos en un momento que la economía se ve enfrentada a fuertes presiones.

Mientras tanto, la sucesión de indicadores débiles refuerza la percepción de que la desaceleración tiene raíces más profundas que simplemente la coyuntura comercial.