DNI firmado por Bullrich: la curiosa promoción que realizó la ministra a la edición limitada de “su” documento de identidad en Argentina

La situación ocurre luego de una cesión de labores entre ministerios en Argentina que finalmente fue revertido.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, publicó esta jornada en su cuenta de X una gráfica especial, símil a lo que sería una promoción o una fecha comercial especial, anunciando a sus seguidores que se terminó la edición limitada del DNI (documento de identidad argentino) con su firma.

“DNI: Bullrich version. Edición Limitada. Sin stock”, escribió en su publicación la ministra. “Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo“, añadió. La ocurrencia, publicada a modo de broma, tiene una explicación y la clave está en esa última frase.

Hace nueve días, el 11 de noviembre, el Gobierno publicó un decreto que instrumentó una cesión de funciones entre distintos ministerios. Entre los cambios, el Poder Ejecutivo dispuso el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un trabajo históricamente a cargo del Ministerio del Interior, a manos del Ministerio de Seguridad.

Rápidamente hubo incomodidad interna en el Gobierno. El reciente nombrado ministro del Interior, Diego Colo Santilli, exhibió molestias por haberle quitado sus atribuciones pocas horas luego de haber asumido el cargo, pese a que diversos dirigentes plantearon que el cambio significaba un retroceso en la autonomía del ente encargado de realizar los documentos y pasaportes de los argentinos.

La polémica por las firmas de Bullrich en los DNI de Argentina

A raíz de la decisión, hubo gremios que advirtieron que la última ocasión en que la gestión de los datos personales quedó bajo el control de organismos de seguridad fue durante la Dictadura, periodo en el que se perpetraron graves abusos utilizando actas de nacimiento y documentos provenientes de los registros públicos.

Finalmente, el Gobierno reconoció el error y el lunes publicó el decreto que anuló esa transmisión de facultades, originando de tal forma el chiste de Bullrich y el DNI en Argentina. Los documentos con su firma duraron pocos días, apenas una semana, mientras estuvo vigente el primer decreto de organización ministerial.