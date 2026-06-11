Rojo Edwards pidió revisar sueldo vitalicio de Boric por “mentir descaradamente” sobre CAE

“Si un presidente va a hacer campaña política con la plata que le paga todos los meses el Senado, yo estoy disponible para que se revise”, indicó el parlamentario.

AGENCIA UNO

El senador Rojo Edwards reiteró su postura de revisar la dieta vitalicia que recibe Gabriel Boric en su condición de expresidente de la República, acusándolo de “mentir descaradamente” sobre la polémica por el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En entrevista con 24 Horas, el parlamentario independiente declaró que “me llama mucho la atención que (Gabriel Boric) se meta de esta forma en el debate político, porque en su programa no sólo prometió condonar el CAE, sino todas las deudas estudiantiles; eso implica la condonación del CAE, FES, del Corfo e incluso uno puede entender de los créditos internos de las casas de estudio”.

“Al final de su Gobierno recién tramitamos un proyecto que no tenía nada que ver con su promesa, entonces me llama mucho la atención. El presidente Boric hizo una promesa completamente falsa, porque todos sabíamos que era imposible condonar el CAE por la cantidad de plata que es”, acusó.

Rojo Edwards puntualizó que el expresidente Boric “tuvo cuatro años para hacerlo, no necesitaba al Congreso, podía haberlo hecho de manera ejecutiva. Su inconsistencia y falta de una promesa tan básica queda de manifiesto”.

Es por esto que el senador llamó a que se revise la entrega de la dieta vitalicia a Gabriel Boric por “mentir descaradamente”, acusando que su mensaje en contra de los embargos por el CAE “tiene tantas mentiras manifiestas. Dice que teníamos consenso técnico, eso es falso completamente”.

“Que me diga con quién tenía consenso técnico y en qué proyecto. Incluso, si hubiese tenido con el FES, eso no cumplía la promesa de condonar las deudas estudiantiles. Después dice que se le embarga a las personas que pagaron permanentemente, y no es lo que se está haciendo. Lo que se hace es embargar a quienes han tenido mal comportamiento de pago y con sueldo superior a $3.500.000. Lo que dice es falso”, argumento.

Ante esto, Edwards cuestionó que “el Senado le paga un sueldo vitalicio al presidente Boric, creo que debe revisarse. Si él va a tener una actitud y hacer campaña política con las platas del Senado, si va a decir mentiras manifiestas a través de sus redes sociales, yo no veo por qué el Senado deba pagarle todos los meses veintitantos millones a él. Está cometiendo un error de cálculo gigantesco”, lanzó.

El congresista elevó el tono, subrayando que “el presidente Boric está mintiendo de manera descarada y lo deja por escrito. No es lo mismo que al resto de los expresidentes, a quienes yo por lo menos les tengo admiración. Si un presidente va a hacer campaña política con la plata que le paga todos los meses el Senado, yo estoy disponible para que se revise. No sé cuál sería la solución. Hay muchas personas que lo han pensado por lo que estamos viendo”.