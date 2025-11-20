“Es mentira”: Diosdado Cabello aclara versiones de una salida negociada de Maduro con Estados Unidos

El New York Times indica a que Washington habría rechazado la propuesta de Maduro, desmentida por Cabello.

El ministro del Interior de Venezuela y número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, aseguró que es “mentira” que Nicolás Maduro ofreció su salida a cambio “que lo dejaran dos años más” en el poder, como informó durante esta semana el diario The New York Times.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que “absolutamente nada puede poner en riesgo a la revolución bolivariana“, nombre con el que el oficialismo denomina el proyecto político iniciado en 1999 por Hugo Chávez y heredado por Maduro.

La investigación publicada por el periódico neoyorquino apunta a que Washington habría rechazado una propuesta de Maduro que permitiera su salida tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela.

El Times indicó que Trump dio “su visto bueno” a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un “campo de batalla para acciones futuras” y que rehabilitaron una comunicación extraoficial con Maduro.

Los antecedentes al presunto plan de salida de Maduro

El líder del régimen chavista acusa a Washington de buscar un “cambio de régimen” en Caracas, referenciando el despliegue militar en el mar Caribe que mantiene Estados Unidos en aguas internacionales cercanas a la nación petrolera que se ha ido intensificando desde su inicio a mediados de agosto.

El lunes de esta semana, Maduro aseguró que atacar “militarmente” a Venezuela sería “el fin político” de Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él face to face (cara a cara). En tanto, Trump declaró horas antes que ello que “podría haber discusiones” con Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”, tras haber indicado una determinación de cómo actuar sin dar más detalles.