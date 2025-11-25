Inédito caso en Italia: cómo descubrieron a un hombre que se disfrazaba de su madre fallecida para cobrar su pensión

El italiano habría ocultado desde el 2022 el cuerpo de su madre para recibir su pensión. Actualmente se lleva a cabo una investigación para determinar si actuó solo.

Un hombre italiano fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida, con peluca, maquillaje y uñas pintadas, mientras intentaba renovar su carnet de identidad para seguir cobrando su pensión. El individuo, de 57 años y enfermero de profesión, llevaba presuntamente tres años ocultando el cadáver momificado de ella en su domicilio.

La información fue revelada por el diario italiano Il Corriere della Sera, que indicó que los hechos se llevaron a cabo el 11 de noviembre en Borgo Virgilio, provincia de Mantua (norte de Italia). En dicha jornada, el hombre se presentó en el ayuntamiento haciéndose pasar por su madre, Graziella Dall’Oglio, vestido con ropa femenina, un collar de perlas y aros, solicitando renovar su documento de identidad.

La inusual escena levantó sospechas entre los funcionarios municipales quienes rápidamente notaron de que se trataba un hombre y lo invitaron a regresar a la oficina al día siguiente, con su atuendo habitual. Posteriormente alertaron a la policía, quienes aceptaron ir a aguardar al sospechoso.

A la siguiente jornada los agentes comprobaron rápidamente que efectivamente se trataba de un hombre y, además, del hijo de la mujer a la que aseguraba representar. Al acompañarlo a su domicilio, los oficiales hallaron el cuerpo momificado de su madre, que el sospechoso habría ocultado desde el 2022 para recibir su pensión.

El citado medio publicó la fotografía carnet de la cual el hombre llegó a hacerse representando supuestamente a su madre e intentar seguir cobrando su pensión.

Ante ello, los agentes denunciaron al impostor por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental. Por ahora se encuentra en libertad con cargos mientras continúa la investigación para determinar cuánto dinero habría cobrado de manera ilegal y si actuó completamente solo.