ICE detiene a cuñada de la secretaria de Prensa de Estados Unidos

La mujer, llegada en 1999, busca frenar su deportación mientras su defensa niega que tenga antecedentes penales.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron recientemente a Bruna Caroline Ferreira, cuñada de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en medio de un endurecimiento de las medidas de control migratorio impulsadas por la administración de Donald Trump.

De acuerdo a información de NBC News, Ferreira —madre del sobrino de Leavitt— fue arrestada este mes en la ciudad de Revere, en el condado de Suffolk, Massachusetts.

Una fuente con conocimiento del caso indicó que Ferreira fue identificada por las autoridades como una “extranjera indocumentada procedente de Brasil” que habría permanecido en Estados Unidos más allá del periodo autorizado por su visa de turista, la cual expiró en junio de 1999.

De acuerdo con un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cuñada de la secretaria de Prensa quedó sujeta a un proceso de deportación tras ser trasladada al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Luisiana. “Todas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetas a deportación“, señaló el vocero.

Los antecedentes de la detención de la cuñada de la secretaria de Prensa por parte de ICE

El caso incluye además un antecedente pendiente: Ferreira tenía una orden de arresto por sospecha de agresión, aunque no existe claridad pública sobre cómo fue resuelto ese proceso. Según NBC News, su hijo nunca ha vivido con ella y actualmente reside en New Hampshire con su padre, con quien ha convivido desde su nacimiento. La cadena añadió que ambos no mantienen contacto desde hace varios años.

Consultada por la emisora pública WBUR, Leavitt declinó emitir comentarios sobre la detención.

La familia de Ferreira ha buscado respaldo económico para afrontar los gastos legales. Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, inició una campaña en GoFundMe, asegurando que Ferreira llegó al país en 1999 y que mantuvo un estatus legal durante un periodo gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Por otra parte, el abogado de la mujer, Todd Pomerleau, rechazó que su clienta tenga antecedentes penales y afirmó que fue detenida sin orden judicial mientras conducía, además de sostener que se encontraba tramitando la residencia permanente.