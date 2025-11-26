Pese a amenazas de Maduro: aerolíneas mantienen la suspensión de vuelos a Venezuela

Con el plazo ya vencido, las autoridades venezolanas retirarían los derechos de tráfico de al menos siete aerolíneas.

La autoridad de Aviación Civil de Venezuela (INAC) amenazó con revocar en un plazo de 48 horas el derecho a tráfico de varias aerolíneas internacionales si no reanudaban sus operaciones en el país.

Sin embargo, el ultimátum fue ignorado: cumplido a las 13:00 de Chile, las aerolíneas que suspendieron sus vuelos a Venezuela mantuvieron sus medidas.

Latam Airlines junto a Avianca, Gol, TAP Air Portugal, Iberia, Air Europa y Turkish Airlines son las siete aerolíneas que adoptaron la medida. La advertencia venezolana implica retirar los derechos de tráfico en el país, los que otorgan posiciones de aterrizaje y despegue en sus aeropuertos.

Por otra parte, las firmas que han mantenido sus operaciones en cielo venezolano son las aerolíneas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación, todas del país caribeño, y la colombiana Wingo además de la panameña Copa Airlines.

Los antecedentes que llevaron a las aerolíneas a suspender sus vuelos a Venezuela

La situación se da justo en medio del creciente y masivo despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en las cercanías del país sudamericano. Esta maniobra, que incluye el portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, avivó tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien ha denunciado que se trata de un intento de agresión en su contra.

La Administración Federal de Aviaciones de Estados Unidos ante ello alertó sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo, cuyo control se gestiona desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La autoridad norteamericana recomendó tener precaución al operar en ese espacio “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al incremento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela“.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos, y/o para los aeropuertos y aeronaves en tierra”, detallaron en un comunicado.