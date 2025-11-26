VIDEO – Cómo se expandió el incendio en varios edificios de Hong Kong que dejó 13 muertos

Con 2.000 departamentos, todavía se desconoce el número de personas atrapadas por las llamas, lo que podría aumentar el número de fallecidos.

Al menos 13 personas fallecieron y un número no determinado de personas quedó atrapada luego de que un incendio de grandes proporciones se expandiera por varias torres de un complejo residencial en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, informó el Gobierno. De tal manera, no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.

El complejo de viviendas Wang Fuk Court, donde se originó el incendio, alberga 2.000 departamentos residenciales, repartidos en ocho bloques en total. En los inmuebles afectados hay un número indeterminado de personas atrapadas por las llamas, que dejaron además alrededor de una veintena de heridos.

Bomberos elevó al máximo nivel la alerta a causa del incendio, sin que por ahora se conozcan las causas, las cuales están ya siendo investigadas por las autoridades.

Con el humo saliendo de los edificios, varios de estos se encontraban revestidos de andamios de bambú, con mensajes en redes sociales de los residentes diciendo que las unidades habían estado en renovación durante aproximadamente un año. Los fuertes vientos avivaron las llamadas, que se extendieron a siete de los ocho bloques del complejo.

Las primeras informaciones indican que aquello habría sido lo que desató el incendio, aunque las autoridades no han podido confirmar aquello.

Las labores de búsqueda del incendio en Hong Kong

El número dos de Bomberos, Derek Armstrong Chan, detalló que la “temperatura en el edificio es muy elevada“, dificultando la entrada de los bomberos para realizar labores de rescate, afectadas además por el hecho de que ya ha anochecido en Hong Kong, reduciendo la visibilidad.

“Los escombros y andamios del edificio afectado se están cayendo, lo que representa un peligro adicional para nuestro personal de primera línea“, detalló.

Mientras se mantienen las labores de búsqueda, la Cruz Roja de Hong Kong activó su línea de apoyo psicológico para dar atención a afectados y familiares de las víctimas del incendio.