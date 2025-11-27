Adolf Hitler gana por quinta vez las elecciones locales de Namibia: el curioso caso del político que comparte nombre con el dictador

El nombre de Adolf Hitler vuelve a acaparar titulares internacionales, sin embargo no es en Alemania, sino que en Namibia. Y es que Adolf Hitler Uunona conservó su escaño por quinta vez consecutiva, tras ganar las elecciones locales celebradas en su circunscripción de Ompundja, región de Oshana, desde 2004.

A pesar de que su nombre provoca inevitablemente titulares y referencias históricas, Uunona ha insistido durante años en que su origen es una coincidencia cultural. Namibia fue colonia alemana entre finales del siglo XIX y 1915, y la presencia de nombres germanos continúa siendo habitual en diferentes regiones del país.

Él mismo ha explicado que su padre “probablemente no comprendía lo que representaba Adolf Hitler” y que, durante su infancia, el nombre no tenía para él ninguna connotación política. Con el tiempo entendió su peso simbólico, pero asegura que no contempla modificarlo: forma parte de su documentación oficial y de su identidad personal. Aun así, en público evita pronunciarlo y suele identificarse como Adolf H.

Pese a que la Comisión Electoral de Namibia no ha hecho público el recuento oficial de votos, Uunona ganó por un amplio margen de acuerdo a múltiples informes locales.

La gestión de Adolf Hitler Uunona en Namibia

A sus 59 años, Uunona es conocido fuera de Namibia casi exclusivamente por su nombre, pero dentro del país su trayectoria política es mucho más amplia. Participó en la lucha anti-apartheid, formó parte del movimiento por la independencia y ha mantenido durante décadas un trabajo estrecho con las comunidades del norte.

Su gestión actual se centra en proyectos de desarrollo local, mejoras de infraestructura y programas comunitarios, una agenda que contrasta con la polémica que su nombre genera en el exterior.

La exposición mediática internacional le incomoda profundamente. En una entrevista reciente lamentó que “se hable más del nombre que de las necesidades del distrito“, recordando además que su meta principal sigue siendo “gobernar por el bien del país“. No es casualidad que en campañas anteriores haya optado por minimizar su nombre completo: en 2020 se presentó como Adolf Uunona, procurando que la discusión electoral se centrara en propuestas y no en un homónimo histórico.