Los objetos de la polémica subasta de sobrevivientes del Holocausto que fue cancelada

“La memoria de las víctimas del Holocausto no es una mercancía y no puede ser objeto de comercio”, criticó el ministro de Exteriores polaco.

La polémica subasta prevista para esta jornada de varios objetos personales de supervivientes del Holocausto, entre ellos una estrella de David con “señales de uso”, por parte de una casa de subastas alemana, fue suspendida luego de diversas protestas en su contra, entre otras del Gobierno de Polonia.

La casa de subastas Felzmann de la ciudad de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, retiró el lote de 623 objetos, que se presentaba bajo el nombre “El sistema del terror, parte II, 1933-1945“, de su web sin pronunciarse sobre el tema.

En la víspera al criticado acto, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, hizo público en su cuenta de X que se había quejado a su homólogo alemán, Johann Wadephul, y que ambos estaban de acuerdo en que era preciso evitar “un escándalo de tal magnitud”.

“La memoria de las víctimas del Holocausto no es una mercancía y no puede ser objeto de comercio. La diplomacia polaca solicita la devolución de los objetos al Museo de Auschwitz“, escribió con respecto a los efectos personales de supervivientes del campo de exterminio nazi, originarios de una colección privada.

Por su parte, el vocero del presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró en X que el mandatario espera que el Gobierno de Polonia adquiera todos los objetos de víctimas de los crímenes nazis en suelo polaco y sume a su precio a cuenta general de las reparaciones de guerra que sigue demandando Varsovia a Berlín. Anteriormente habían protestado también al Comité Internacional de Auschwitz.

Los objetos de la subasta de sobrevivientes del Holocausto

El lote incluía varios cientos de cartas enviadas por presos de los campos nazis a sus familias, además de las notas personales que el comandante de Auschwitz, Arthur Liebehenschel, redactó para su juicio en 1947. También reunía fichas de la Gestapo, carteles de propaganda antisemita y una estrella de David “con señales de uso”, entre otros documentos.

La carta de un prisionero polaco de Auschwitz de 1940, una ficha de la Gestapo con informaciones sobre la ejecución de un habitante judío del gueto de Mackheim en Prusia Oriental en julio de 1942 o la información sobre la muerte en 1944 de una paciente en el marco de la denominada eutanasia en la institución sanitaria Hadamar, son algunos de los ejemplos.