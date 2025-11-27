Las primeras horas de la gira del Papa León XIV: “Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía”

El Sumo Pontífice fue recibido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, donde aprovecharon de conversar sobre la situacion

El Papa León XIV emprendió su primera gira internacional, un recorrido por Turquía y Líbano que hereda del pontificado de Francisco, pero que adquiere un nuevo peso simbólico ante la inestable situación en Medio Oriente.

El avión papal de Ita Airways, que transportaba a unos 70 periodistas, partió desde el aeropuerto Fiumicino de Roma y aterrizó en Ankara, marcando el inicio de un viaje que concluirá el 2 de diciembre.

El líder de la Santa Sede es acompañado por la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, venerada por los agustinos y que el pontífice visitó en una de sus primeras salidas del Vaticano. Francisco, en sus desplazamientos, llevaba consigo a la Virgen de la Bonaria, un gesto que ahora encuentra continuidad y renovación simbólica.

A su llegada, León XIV fue recibido con honores militares por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy. Tras la bienvenida oficial, el convoy papal se dirigió al Mausoleo de Mustafa “Kemal” Atatürk, donde el pontífice escribió en el libro de honor: “Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad”.

Las autoridades turcas aplicaron estrictas medidas de seguridad, con calles cerradas desde tempranas horas. Más tarde, en el palacio presidencial, se celebró la ceremonia de bienvenida y una reunión con Recep Tayyip Erdogan, centrada en Medio Oriente y las mediaciones que ha llevado Turquía por una tregua en Ucrania.

El papa concluirá la jornada con encuentros con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de partir hacia Estambul, donde participará en el aniversario número 1.700 del Concilio de Nicea, evento que formuló las creencias cristianas fundamentales.

Papa León XIV celebra el Día de Acción de Gracias en pleno viaje a Turquía

A bordo del avión que lo trasladaba a Turquía en su primer viaje internacional, el Papa León XIV aprovechó para desear un feliz Día de Acción de Gracias. “A los estadounidenses aquí presentes, feliz Día de Acción de Gracias“, dijo el primer papa nacido en Estados Unidos, al saludar a los periodistas que viajaban desde Roma.

El pontífice agradeció además “por el servicio que ofrecen”, destacando que “es muy importante hoy que el mensaje se transmita de una manera que realmente revele la verdad y la armonía que el mundo necesita“.

Respecto a su visita a Turquía y Líbano, reiteró que su misión gira en torno a la “unidad” y la “paz“, y a “buscar las maneras en que todos los hombres y mujeres puedan ser seguramente hermanos y hermanas a pesar de las diferencias, a pesar de las diferentes religiones, a pesar de las diferentes creencias“.