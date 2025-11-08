Papa León XIV cumple seis meses de papado: la crítica a la política migratoria de Trump que rompe su actuar mesurado

El Sumo Pontífice lentamente ha ido haciendo más agresivo su discurso, tras unos primeros meses en que optó por mantenerse imparcial..

El Papa León XIV cumplió seis meses desde su elección, done lentamente ha intensificado sus críticas al Gobierno de Donald Trump mientras imprime un sello marcadamente estadounidense a su pontificado. Nacido en Chicago y elegido el 8 de mayo, León XIV es el primer papa originario de Estados Unidos en la historia de la Iglesia católica.

Tras un inicio mesurado, el pontífice ha comenzado a pronunciarse con firmeza sobre asuntos sociales. El martes instó a una “profunda reflexión” sobre la situación de los inmigrantes en su país natal, al señalar que “muchas personas que han vivido durante años y años y años sin causar nunca problemas, se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora mismo“.

Hablando en inglés desde Castel Gandolfo, recordó que la doctrina cristiana enseña que los creyentes serán juzgados por cómo traten al extranjero.

León también pidió a las autoridades respetar los derechos espirituales de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Illinois, tras denuncias de que sacerdotes no han podido administrarles la comunión. No es la primera vez que el papa aborda este tema: ha condenado el trato inhumano hacia los migrantes e instado a los obispos estadounidenses a manifestarse al respecto.

Los seis meses del Papa León XIV: un estilo prudente, pero con tintes de Francisco

Pese a su estilo más sobrio que el de su antecesor, continúa con las prioridades de Francisco. Christopher White, autor de Papa León XIV: Dentro del Cónclave y los albores de un nuevo papado, señala en diálogo con CNN que el pontífice “no busca pelea, ni con Trump ni con nadie“, pero actúa dentro de “límites morales” y está “particularmente molesto” por la situación migratoria.

Desde Washington, un vocero de la Casa Blanca respondió que Trump “está cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense” al deportar a “inmigrantes ilegales con antecedentes penales” pese a las críticas desde el líder de la Santa Sede.

Mientras la Iglesia celebra el Año Jubilar, León XIV mantiene una intensa agenda y se prepara para su primer viaje internacional, que lo llevará a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, donde se espera que abogue por la paz en Medio Oriente, otro de los grandes temas en los que se a referido en más de una ocasión.