La intervención de Trump en las elecciones de Honduras: qué sucederá tras empate técnico

La elección presidencial de Honduras entró en una fase de máxima tensión política tras la intervención directa de Donald Trump en favor del candidato nacionalista Nasry Tito Asfura, mientras la incertidumbre de los resultados se mantiene en el aire. El presidente estadounidense apostó por él como garante de un alineamiento firme con Washington, prometiendo colaboración solo si es elegido.

Tres días antes de los comicios, el mandatario norteamericano advirtió desde su red Truth Social: “La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura”.

Asfura (Partido Nacional) compitió con la oficialista Rixi Moncada y con Salvador Nasralla (Partido Liberal), ex vicepresidente de Xiomara Castro. Pese a que el Gobierno había impuesto un estado de excepción y movilizado su estructura para favorecer a Moncada, la candidata terminó tercera sin incidentes posteriores.

La jornada electoral estuvo marcada por tensiones institucionales en el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por Ana Paola Hall, Cosette López-Osorio y Marlon Ochoa, cada uno representante de un sector político distinto (Nasralla, Asfura y Moncada, respectivamente). El órgano depende del consenso unánime para divulgar resultados, lo que volvió su funcionamiento especialmente vulnerable a presiones partidarias.

La situación escaló cuando el CNE suspendió el conteo con más del 50% de los votos sin escrutar y una diferencia mínima entre Asfura y Nasralla. Desde Washington, el desconcierto fue inmediato. Trump reaccionó con un mensaje contundente: “Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales… Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos“.

Qué sigue tras el empate técnico en las elecciones de Honduras

Hall llamó a la ciudadanía a mantener la calma mientras avanza el proceso de verificación. “Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, afirmó en un mensaje publicado en X.

De acuerdo con la legislación hondureña, el organismo electoral cuenta con un plazo de hasta 30 días para emitir un pronunciamiento oficial. Esto significa que la incertidumbre podría extenderse durante varios días —e incluso semanas— antes de que se conozca al próximo presidente del país.

Pese a la estrecha diferencia entre los candidatos y la suspensión temporal del procesamiento de datos, el clima en las calles se mantiene, por ahora, sin mayores tensiones ni manifestaciones significativas. Con la votación virtualmente paralizada y una diferencia de apenas 500 sufragios, Estados Unidos dejó claro que observa de cerca el desenlace de un proceso que mantiene a Honduras en la incertidumbre.