Las razones del Tribunal Constitucional de Polonia para declarar ilegal el Partido Comunista

El Tribunal Constitucional de Polonia decretó este miércoles la ilegalización inmediata del Partido Comunista Polaco (KPP), al considerar que sus objetivos y actividades vulneran los principios de la Constitución. La formación, fundada en 2002 y con escasa presencia pública, queda así fuera del marco legal que regula a los partidos políticos en el país.

La jueza del Tribunal Constitucional Krystyna Pawlowicz sostuvo en el fallo que “no hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”.

Con esa declaración, el tribunal activó el mecanismo previsto en la ley polaca de partidos políticos, que establece que “si el TC emite un fallo declarando inconstitucionales los fines o actividades de un partido político, el tribunal emitirá inmediatamente una decisión para cancelar el registro del partido político“.

El Partido Comunista de Polonia llevaba años enfrentando intentos de ilegalización impulsados por distintas autoridades, incluido el reciente esfuerzo del presidente del Instituto de la Memoria Nacional, Karol Nawrocki. La Constitución polaca prohíbe explícitamente a las organizaciones que se basen en “ideologías totalitarias y convicciones afines al nazismo, el fascismo y el comunismo“, una disposición que se ha convertido en el argumento central para sacar a la formación del panorama político.

Las consecuencias de la ilegalización del Partido Comunista en Polonia

Con alrededor de mil afiliados, sin cargos electos y con mínima visibilidad mediática, el impacto electoral del partido era prácticamente inexistente.

Así lo reconoció su propia dirigencia durante la audiencia. Beata Karoń, presidenta del comité ejecutivo nacional del KPP, subrayó que su programa carece de atractivo para la ciudadanía y que, por ello, “simplemente no conseguiremos apoyo en las elecciones, no inscribiremos una lista y presentaremos nuestras demandas internamente“. Desde su perspectiva, insistió, “no es necesaria la ilegalización“.

Pese a la marginalidad del partido, el fallo marca un nuevo capítulo en el debate sobre los límites legales a las organizaciones políticas en Polonia y en la definición institucional de las ideologías consideradas incompatibles con el orden constitucional.