Estados Unidos renueva alerta máxima en Venezuela: insta a sus compatriotas a “abandonar inmediatamente” el país

La alerta se enmarca ante la posibilidad de un ataque directo de Estados Unidos en su escalada de tensiones con Venezuela.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su Aviso de Viaje para Venezuela y confirmó que continúa clasificado en el Nivel 4: No viajar, el más alto de advertencia. La medida se adopta en medio de la escalada militar en el Caribe y refuerza la orden dirigida a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes: “abandonar inmediatamente” el territorio venezolano.

El documento insiste en que viajar o permanecer en dicho país está terminantemente prohibido debido al “alto riesgo de detención indebida, tortura en detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, delitos, disturbios civiles y mala infraestructura sanitaria“.

Recalca, además, que toda persona con ciudadanía o estatus de residencia estadounidense debe salir del país sin demora.

La advertencia recuerda que, desde marzo de 2019, Estados Unidos retiró todo su personal diplomático de Caracas y suspendió las operaciones de su embajada. En consecuencia, “el gobierno de EE.UU. no tiene capacidad para proporcionar servicios de emergencia ni asistencia consular a ciudadanos estadounidenses en Venezuela”, según señala el aviso.

Por ello, el resumen del texto es categórico: “No viajes a Venezuela por ningún motivo”. La alerta también abarca a viajeros que posean doble ciudadanía, incluidos quienes utilicen pasaportes venezolanos.

Estados Unidos y su alerta en Venezuela: ¿Es posible un ataque directo?

El Departamento de Estado enfatiza la existencia de un “riesgo muy alto de detención indebida de ciudadanos estadounidenses“. El aviso sostiene que fuerzas de seguridad venezolanas han mantenido a ciudadanos estadounidenses detenidos “hasta durante cinco años sin respetar el debido proceso”.

A esto se suma la falta de contacto: “el gobierno de EE.UU. no tiene forma de contactar con los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a los detenidos no se les permite contactar con familiares ni con abogados independientes”.

Consultado por EL DÍNAMO sobre un posible ataque directo, el analista internacional de la Universidad Central y ex embajador del Servicio Exterior de Chile, Samuel Fernández, indica que “no resulta posible anticipar ni saber, porque tiene que haber muchos secretos en esto y debe estar muy estudiado, pero la acción podría ser de gran envergadura o quirúrgica en algunos lugares sensibles”.

“Creo que se puede optar por ello, sin abandonar, eso sí, lo que hay de negociaciones paralelas. Porque ante la decisión norteamericana, le va a tocar entonces una decisión por su parte al gobierno de Maduro”, añade, ante las presiones al régimen a nivel externo e interno.

El documento en cuestión concluye de forma tajante: “no hay una forma segura de viajar a Venezuela”, advirtiendo incluso que cruzar unos pocos metros en frontera podría resultar en detención.