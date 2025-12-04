Premio FIFA de la Paz: el nuevo galardón que sería entregado a Donald Trump en el sorteo del Mundial

Sin una aclaración respecto a como se elige al ganador, la estrecha relación de Trump con Infantino apunta a una victoria del primero.

Mientras miles de millones de aficionados se preparan para seguir el sorteo del Mundial este viernes, la FIFA añadirá un elemento inesperado al evento: la entrega del Premio FIFA de la Paz. El organismo rector anunció en noviembre la creación del novedoso reconocimiento anual destinado a figuras que hayan realizado “acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, han unido a personas de todo el mundo“.

Hasta el momento no se ha aclarado cómo se selecciona al ganador, lo que ha intensificado las especulaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería el amplio favorito para quedarse con el galardón.

El premio se entregará inmediatamente después del sorteo, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, el mismo lugar donde se celebrará la ceremonia. El contexto no ha pasado desapercibido, ya que Trump es quien actualmente preside la Junta Directiva del Centro Kennedy tras una reestructuración institucional.

En ese sentido, la firma Kalshi —una plataforma estadounidense de intercambio y predicción financiera con sede en Nueva York— estimó que el mandatario tiene un 91% de probabilidades de resultar ganador.

La relación de Gianni Infantino y Donald Trump para darle el Premio FIFA de la Paz

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha aparecido en varias ocasiones junto a Trump durante el último año y ha expresado en redes sociales que el líder republicano “definitivamente” merecería un premio de paz.

Su respaldo público a la candidatura de Trump al Nobel —que finalmente fue entregado a la dirigente venezolana María Corina Machado— alimentó aún más las versiones que apuntan a una sintonía política entre ambos.

La posibilidad de que Trump sea premiado ha generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos. FairSquare calificó la introducción del nuevo galardón como “un ejemplo más de una grave mala gobernanza en la FIFA“, mientras su director, Nick McGeehan, advirtió: “La decisión de Gianni Infantino de vincular a la FIFA con el proyecto MAGA de Trump podría tener sentido comercial a corto plazo para la FIFA, pero obviamente es muy perjudicial para la integridad y la reputación del deporte“.

Human Rights Watch también manifestó preocupación. Su directora de iniciativas globales, Minky Worden, señaló que solicitaron información sobre el proceso de selección, sin resultados. “No tenemos una respuesta a eso, lo que podría inferirse es que no hay proceso, no hay otros nominados, no hubo evaluación“, afirmó.