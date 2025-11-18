FIFA Pass: el mecanismo presentado por Trump para que visitantes obtengan una visa más rápido para el Mundial

“Si tiene un boleto para la Copa Mundial, puede obtener citas prioritarias para su visa”, indicó el presidente de la FIFA.

La administración de Donald Trump anunció una nueva medida para los extranjeros que viajen a Estados Unidos para el Mundial 2026: la creación de FIFA Pass, un mecanismo que permitirá obtener de manera más rápida su visa a quienes hayan comprado entradas para el mayor evento deportivo del mundo.

La iniciativa otorgará citas prioritarias para el proceso de visado, en la búsqueda de un balance por parte de la organización entre la estricta postura de Trump frente a la inmigración y la afluencia de viajeros internacionales para el torno de fútbol. En ese sentido, el término “pass” en el nombre significa “sistema de programación de citas prioritarias“.

“Si tiene un boleto para la Copa Mundial, puede obtener citas prioritarias para su visa“, indicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que estuvo presente en la Oficina Oval con Trump para explicar el sistema. “Usted lo dijo la primera vez que nos reunimos, señor presidente: Estados Unidos le da la bienvenida al mundo“, añadió dirigiéndose directamente al líder republicano.

Trump, por su parte, recomendó encarecidamente a los viajeros que asistan a la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos que soliciten su visa de inmediato.

El despliegue a lo largo del mundo para la visa de la FIFA

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el gobierno desplegó a más de 400 funcionarios consulares adicionales a lo largo del globo para atender la demanda de visas. Según sus cálculos, en el 80% del mundo los viajeros a Estados Unidos pueden obtener una cita para la visa en un plazo de 60 días.

Con el nuevo sistema, quienes sean poseedores de boletos a través de la FIFA podrán utilizar un portal propio que les permitirá priorizar su solicitud de visa y entrevista en el Departamento de Estado. “Realizaremos el mismo proceso de verificación que cualquier otra persona. La única diferencia es que les estamos dando prioridad”, puntualizó Rubio.